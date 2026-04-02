Diputación y Ayuntamiento de Palma del Río evalúan el estado de caminos afectados por las borrascas

Imagen de la visita del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, a caminos públicos que se vieron afectados por las borrascas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha realizado una visita técnica para evaluar los graves daños sufridos en diversos caminos públicos del municipio tras el paso de las borrascas del mes de febrero. Según las primeras estimaciones, el coste de las reparaciones necesarias asciende a 300.000 euros.

Durante el recorrido, el presidente de la Diputación y la alcaldesa pudieron comprobar de primera mano los efectos de la crecida del río Genil, que ha provocado el derrumbe de parte de la ladera en el camino de La Barqueta.

Estas incidencias son similares a las registradas en otros puntos críticos de la localidad, como el entorno del punto limpio, el camino del Paguillo y el camino de Carrascalejo, según una nota de la Corporación Provincial.

Fuentes ha explicado que la Diputación realiza tareas de evaluación y coordinación para afrontar las necesidades de los municipios afectados por el tren de borrascas de febrero.

Ha argumentado en este sentido que "esta visita subraya el compromiso de colaboración entre ambas instituciones para restaurar la normalidad en las comunicaciones rurales y garantizar la seguridad de los caminos afectados por el temporal".

Por su parte Matilde Esteo ha anunciado que el Ayuntamiento remitirá formalmente a la Diputación la relación detallada de los daños sufridos en las infraestructuras municipales durante la próxima semana.

"El objetivo de este informe es permitir que Palma del Río pueda acogerse a la línea de ayudas específicas para paliar los efectos de los temporales en la provincia", ha explicado la alcaldesa.