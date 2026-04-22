La Diputación de Córdoba celebra el Día del Libro con ejemplares gratuitos y textos dramatizados de grandes autores

Salvador Fuentes usa una de las cabinas literarias acompañado de Gabriel Duque (dcha.) - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba se anticipa a la celebración del Día del Libro, que se conmemora mañana jueves 23 de abril, con un acto original y novedoso en el que los viandantes han podido escuchar en cabinas telefónicas de estilo inglés textos de grandes nombres de la literatura española y universal, así como hacerse con ejemplares gratuitos de libros editados por la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha participado en la actividad, ha subrayado que "aunque con la revolución digital se sentía en los medios la posibilidad de que el libro escrito desapareciera, lejos de eso se sigue consumiendo y se sigue leyendo y esto es algo muy importante".

"Esa guerra frente a las nuevas tecnologías la ha ganado el libro, que ha superado la amenaza digital que había. Eso es fruto del esfuerzo y la inteligencia de los españoles que saben medir lo que es el libro en papel, que es el que ocupa las bibliotecas y del que se guardan sensaciones, recuerdos y experiencias de su lectura".

Por último, Fuentes ha concluido insistiendo en que "este acto busca llamar la atención recurriendo al tema de las cabinas, pero no puede ser sólo un día, tiene que ser algo de todos los días insistiendo en ello desde los colegios y las propias familias para inculcar la lectura a los jóvenes y hacer sociedades maduras y críticas y que necesitan la lectura como un arma muy importante".

Por su parte, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha explicado que la idea de la actividad, que se ha desarrollado en la puerta principal del Palacio de la Merced, "es celebrar el Día del Libro con una propuesta original que permite escuchar en estas cabinas y en las voces de famosos actores y actrices a escritores de gran reconocimiento a nivel internacional; por ejemplo Luis de Góngora por Chema Cardeña, ya que el año que viene celebramos su centenario, así como otros muchos".

Así lo ha explicado Duque, quien ha añadido que "también contamos con estands en los que el Servicio de Publicaciones de la Diputación junto con los de Cultura e Igualdad han dispuesto una serie de libros para que quienes se acerquen puedan llevarse el que más les guste, al igual que un detalle de una planta. Se trata de celebrar el Día del Libro hoy pero también todo el año leyendo, que es fuente de cultura".

La Delegación de Cultura, coordinadora del evento, junto con la de Igualdad y el Departamento de Publicaciones, Archivo y Biblioteca y el de Medio Ambiente, ha dispuesto en la entrada del edificio varias mesas con libros que se han regalado a las personas que han pasado por el lugar.

En las cabinas literarias, tres cabinas telefónicas inglesas, se han podido escuchar a través del auricular textos de Antonio Machado (gracias a la voz de Carlos Martín), de Emily Dickinson (voz de Ana Fernández), de Federico García Lorca (voz de Javier García), de Gloria Fuertes (voz de Pilar Amorós), de Lope de Vega (voz de Rafael Álvarez 'El Brujo'), de María Moliner (voz de Marisa Lahoz), de Luis de Góngora (voz de Chema Cardeña), de Miguel Hernández (voz de Pedro Casablanc), de Sor Juana Inés de la Cruz (voz de Gema Matarranz) y versos de Shakespeare en inglés, gracias a Denis Rafter.