Diputación de Córdoba colabora con nueve municipios para asumir servicios de gestión de residuos y limpieza

Firma de convenios de la Diputación de Córdoba con nueve municipios para gestión de residuos y limpieza - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha suscrito convenios de colaboración con nueve municipios de la provincia -- Rute, Villanueva del Rey, Montalbán, Cañete de las Torres, Villafranca, La Victoria, El Viso, Villanueva de Córdoba e Iznájar-- con el fin de "prorrogar o asumir servicios relacionados con la gestión integral de residuos domésticos y con la gestión de puntos limpios municipales".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado que "con la puesta en funcionamiento de puntos limpios en la provincia se aprovechan los materiales contenidos en los residuos domésticos que son susceptibles de un reciclaje directo".

En virtud de los acuerdos firmados, la institución provincial se encargará de la gestión de los puntos limpios de Villanueva del Rey, Montalbán de Córdoba, Cañete de las Torres, El Viso e Iznájar.

Con relación a la gestión de residuos domésticos municipales, la Diputación ha firmado adendas con los ayuntamientos de Villafranca y Villanueva de Córdoba para prorrogar cuatro años más el servicio de gestión integral, que realiza a través de Epremasa, y ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de La Victoria para encargarse de la gestión integral de los residuos domésticos y municipales según la modalidad de recogida establecida en dicho acuerdo.

En el caso de Rute, la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad han firmado dos adendas, una de ellas para prorrogar durante cuatro años la duración del convenio de colaboración para la gestión del punto limpio municipal y otra para ampliar cuatro años más la prestación de servicios de la gestión integral de residuos domésticos y municipales.