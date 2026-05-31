Diputación de Córdoba concluye la adjudicación de la obra del colector de saneamiento a su paso por Espejo

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, visitando las obras de renovación del colector de saneamiento que atraviesa la N-432 a su paso por Espejo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado del proceso de adjudicación de la obra que permitirá la renovación del colector de saneamiento que atraviesa la N-432 a su paso por Espejo, "una actuación que con un presupuesto de licitación de 163.870 euros, contará con un plazo de ejecución aproximado de tres meses".

Así lo ha detallado Fuentes en una nota, quien ha incidido en que "se trata de una intervención incluida en el Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027 que nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo de renovar y poner en valor las conducciones hidráulicas, lo que nos garantiza prestar un servicio de calidad a la ciudadanía".

"La urgencia de esta actuación viene porque este tramo se conforma sobre una antigua tubería de hormigón DN-500 que presenta numerosas deficiencias, lo que viene provocando filtraciones que podrían terminar afectando a la carretera", ha apostillado Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, "la solución adoptada para solventar estos problemas pasa por la ejecución de una perforación horizontal, lo que evitará la apertura de zanjas en la nacional, además de garantizar la seguridad vial durante las obras".

Fuentes ha hecho hincapié en que "se va a ejecutar una perforación horizontal dirigida de 27 metros de longitud, en la que se introducirá una tubería de acero helicosoldado de 800 mm de diámetro interior y 8 mm de espesor, que actuará como elemento protector frente a cargas externas y movimientos del terreno".

Además, ha continuado, "en el interior de dicha tubería se instalará una conducción conformada por una tubería de polietileno de alta densidad, lo que garantizará la estanqueidad y durabilidad del tramo bajo tierra".

"A esta actuación, se sumará la sustitución de 64 metros del colector actual por tubería de PVC estructurado SN-8 en los tramos previos y posteriores al cruce", ha remarcado Fuentes. En definitiva, ha concluido el presidente de la Diputación, "una obra que contribuye a mejorar la prestación de un servicio esencial como es el del agua, al mismo tiempo que garantizar la estabilidad en una infraestructura viaria tan transitada como la N-432".