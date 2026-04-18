La Diputación de Córdoba concluye las obras del sendero peatonal al Santuario de la Virgen de Araceli

Ermita de nuestra señora de Araceli. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha culminado las obras de mejora de la CO-6218 de Lucena a la Ermita de Nuestra Señora de Araceli, una actuación que ha supuesto una inversión de 750.000 euros y que permitirá subir caminando al santuario a través de un sendero accesible y seguro.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha recorrido este sábado junto al alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, y otras autoridades este nuevo sendero que "da una solución sostenible y natural a las personas que quieran ir al santuario paseando y que, además, podrá ser disfrutado y utilizado en la romería de bajada del domingo".

Fuentes ha explicado en que "se da solución a un tramo de unos seis kilómetros completando así una obra que en su día hizo el Ayuntamiento de Lucena. Se ha ensanchado la carretera en los tramos más reducidos para conseguir un acerado de tres metros donde ha sido posible y, además, hemos tratado de manera sostenible la arboleda".

En definitiva, ha concluido el máximo representante de la Diputación, "se ha hecho accesible y seguro el tramo de los seis kilómetros, dando seguridad al tráfico rodado, y se ha construido un sendero peatonal para todo el mundo favoreciendo la igualdad de oportunidades". Por su parte, el alcalde de Lucena ha agradecido a la Diputación su trabajo y esfuerzo para hacer realidad este proyecto.

Con esta intervención la carretera de acceso al Santuario de Nuestra Señora de Araceli, de titularidad provincial, gana en uno de sus márgenes un acerado desde la Ronda Sur de Lucena, punto donde concluye el viario urbano hasta la entrada al templo. Se consigue así aportar seguridad vial y accesibilidad al habitual tránsito peatonal que congrega esta vía.

Asimismo, gracias a este sendero se mejorarán las condiciones para el ejercicio físico de las personas que lo utilizan para caminar o correr y también las que lo emplean con un fin religioso. Al margen de la reparación y acondicionamiento del acerado existente, la actuación ha tomado como punto de partida la tipología de los tramos existentes para completar el itinerario peatonal con dos nuevos tramos de acerado por la margen derecha.