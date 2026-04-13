Diputación de Córdoba condena el presunto asesinato de mujer de 64 años en la Fuensanta y pide "educar mejor" a jóvenes

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha condenado el presunto asesinato a machetazos de una mujer de 64 años en el barrio cordobés de la Fuensanta por su expareja en el portal de su domicilio radicado en el pasaje Virgen de la Luna y ha sostenido que "la sociedad se tiene que implicar más y tenemos que educar más y mejor a los jóvenes para que no se comentan este tipo de delitos".

En un audio remitido a los medios, el presidente de la institución provincial ha precisado que "estamos asistiendo un día tras otro a este terrorismo tan grave que nos está haciendo mucho daño". No obstante, ha matizado que "la condena y las palabras se las lleva el viento". En esta línea, Fuentes ha añadido que, como sociedad, "tenemos que insistir en atajar y prevenir este tipo de barbaridades".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha trasladado a la familia "todo el cariño", y ha pedido que Administraciones, colectivos y vecinos estén al lado de la familia de la víctima para tratar de "aliviar la pena tan grande que supone".

En suma, Fuentes ha instado a todos los agentes de la sociedad, incluidas las instituciones educativas, a "introducir dinámicas de educación que prevean este tipo de barbaridades", puesto que ha considerado que las "vemos con absoluta naturalidad", algo que ha estimado como "muy peligroso".

Por otra parte, ha reconocido positivamente la actuación de la Policía, que ha detenido al culpable y que lo ha dejado "en manos de la justicia", al tiempo que ha exigido que se le condene "con toda la contundencia del mundo".

En contexto, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que fue necesaria la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Consistorio local "para hacer segura la intervención, puesto que el presunto autor de los hechos roció el lugar con gas pimienta.

La Sala Coordinadora del 112 Andalucía recibió un aviso del 061 dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, tras haber recibido varios golpes de machete. Ambos se encontraban inscritos en el sistema Viogén.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de Andalucía en su perfil oficial de X (antes Twitter), se encuentran recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Córdoba.