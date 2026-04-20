La Diputación de Córdoba firma el contrato para renovar la red de abastecimiento de agua del Sur de la provincia

Salvador Fuentes (centro), tras firmar el contrato para renovar la red de abastecimiento de agua del Sur de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha firmado el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua en alta de la zona Sur de la provincia, "una actuación que afecta a ocho municipios y a sus 42.209 vecinos y vecinas, y que se enmarca en los trabajos del Sistema de Abastecimiento de Fuente Alhama".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha remarcado que "la medida se incluye en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la provincia y lo hacemos con la firma de este contrato que afecta de manera directa a las localidades de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Baena, Albendín, Nueva Carteya, Castro y Espejo".

Según ha señalado Fuentes, "hablamos de una actuación que contará con un presupuesto de 574.990 euros y que se desarrollará en tres fases, incorporando una de ellas un cruce aéreo sobre el arroyo Salado, lo que garantizará el correcto funcionamiento de este cauce".

Se trata, según ha continuado, "de tres acciones que permitirán reducir las fugas en uno de los grandes corredores de la provincia, concretamente el que afecta a la zona sur, y que contribuirá a la mejora de la capacidad de transporte de la red y mejorar de manera considerable el abastecimiento de ocho pueblos".

"Así, la primera de las obras se centrará en el tramo inicial de El Manantial y supondrá la renovación de un tramo de 80 metros de conducción mediante tubería de función dúctil de diámetro nominal de 500 milímetros, lo que solucionará las actuales limitaciones de capacidad hidráulica y permitirá un mejor aprovechamiento de los cauces disponibles", según ha especificado Fuentes.

Del mismo modo, el máximo responsable de la Diputación se ha referido a la segunda de las actuaciones, la relativa al cruce aéreo sobre el río Salado, "obra que supondrá la incorporación de una estructura de celosías autoportantes, cuya cimentación se situará fuera de la zona inundable".

En relación con la tercera de las actuaciones previstas en Fuente Alhama, Fuentes ha afirmado que "supondrá la ejecución de un nuevo trazado independiente del existente, con una longitud cercana a los 695 metros, mediante tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 500 milímetros".

"En definitiva, son obras que vienen a regenerar la red de abastecimiento de la provincia, en este caso de la zona Sur, y que supondrán una mejora en la prestación del servicio que prestamos a estos ocho municipios", ha concluido Fuentes.