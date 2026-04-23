La Diputación de Córdoba firma el contrato para renovar la red de abastecimiento de la zona oriental de la provincia

Salvador Fuentes explica los pormenores del contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua en alta en la zona oriental de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este jueves de la firma del contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua en alta en la zona oriental de la provincia, "una obra que afectará a los 30.902 vecinos y vecinas de Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Bujalance y Cañete de las Torres".

Así lo ha avanzado Fuentes, quien ha añadido que "se trata de tres actuaciones que contarán con un presupuesto total de 524.967 euros y supondrán una mejora en la capacidad de transporte, al mismo tiempo que se ataja el problema de las fugas que suponen miles de hectómetros cúbicos".

Dicha obra, según ha subrayado, permitirá "seguir avanzando en la reparación y puesta en valor de toda nuestra red de distribución en alta, en este caso la zona del Martín Gonzalo, al mismo tiempo que apostamos por la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia".

El máximo responsable de la institución provincial ha detallado la primera de las obras previstas, la relativa al ramal de Montoro, "que conlleva la renovación del ramal en DN300 mediante fundición dúctil desde la derivación hacia el municipio y hasta los depósitos".

Fuentes ha hecho referencia, además, a la segunda de las actuaciones contempladas en el contrato, "una obra que prevé la derivación entre Adamuz y Pedro Abad, un proyecto de renovación de 1.107 metros de canalización mediante tubería de fundición dúctil. Esta mejora repercute de manera directa en los municipios de Pedro Abad, El Carpio y Villafranca de Córdoba".

"La tercera de las intervenciones --ha proseguido-- supondrá la incorporación de un paso aéreo en el arroyo de las Veredas, lo que garantizará el correcto funcionamiento de este cauce. Una obra que redundará en el servicio que venimos prestando en las localidades de Bujalance y Cañete de las Torres".

En definitiva, según ha concluido, serán "tres actuaciones fundamentales para mejorar la capacidad del transporte del agua que suministramos a estos pueblos, y que suponen un paso más en el proceso de renovación de la red de tuberías de abastecimiento de agua de la provincia".