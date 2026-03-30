La Diputación de Córdoba hará un estudio geotécnico para ofrecer solución al muro caído en el Parque de la Paz de Rute

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita a Rute. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

RUTE (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba realizará un estudio geotécnico para ofrecer una solución definitiva al muro del Parque de la Paz y la Concordia de la localidad de Rute que colapsó durante el temporal del pasado invierno. Se trata de una zona en la que "se produjo el derrumbe de más de diez metros de un muro, lo que ocasiona importantes daños en las instalaciones deportivas cercanas".

Así lo ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien se ha desplazado este lunes hasta el municipio para, acompañado del alcalde, David Ruiz, analizar las tareas que se van a llevar a cabo. En este sentido, Fuentes ha adelantado que "se va a proceder al desmontaje de elementos deportivos y limpieza integral de los restos del muro colapsado".

La caída del muro provocó daños en la red de saneamiento y de aguas pluviales, además del desplazamiento de tierras que afecta directamente a la zona de calistenia y juegos infantiles, lo que se recoge en un informe técnico que, según ha destacado Fuentes, "advierte que el daño es evolutivo y amenaza la estabilidad de las pistas de atletismo colindantes".

Se trata de unos problemas que, ha explicado, "se han producido como consecuencia del tren de borrascas que afectaron a esta zona y que provocaron el colapso de un muro de contención en este parque, que sirve de sujeción una zona aledaña en la que se encuentran unas pistas deportivas".

Para solucionar esta situación, ha continuado, "vamos a realizar el proyecto técnico, pero antes se ha previsto la ejecución de un estudio geotécnico específico para conocer el alcance y la profundidad de los pilotes que son necesarios para asegurar la estabilidad futura de la zona".

Sin embargo, ha agregado el presidente, "se hace necesario garantizar la estabilidad de la zona por lo que se va a construir de urgencia una escollera de contención de diez metros de ancho por ocho metros de alto, para dar estabilidad a la zona deportiva, que va a ser acometida por el Ayuntamiento".

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que Rute "ha sufrido daños que superan la cantidad de un millón de euros como consecuencia del temporal, unas pérdidas a las que el municipio no puede hacer frente por sí solo, por lo que se hace necesaria la intervención de la Diputación para dar respaldo a las actuaciones urgentes".

Fuentes ha apostillado que "la institución provincial cuenta con el presupuesto y el equipo técnico necesario para hacer frente a situaciones como la vivida por el municipio de Rute, para lo que se ha aprobado una partida de 1,1 millones de euros para solventar específicamente los daños provocados por las borrascas, que van a permitir actuar en las incidencias en otros once municipios".

Por su parte, el alcalde ruteño, David Ruiz, ha agradecido la "rápida intervención" de la Diputación "para solucionar un problema muy urgente y de una gran envergadura en cuanto su solución", por lo que necesitan "el apoyo de la institución provincial tanto a nivel económico como técnico".