La Diputación de Córdoba impulsa el conocimiento y el disfrute del Camino Mozárabe en el norte de la provincia

Una actividad en torno al Camino Mozárabe. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba difunde y promociona el Camino Mozárabe de Santiago por la zona norte de la provincia con actividades para el conocimiento de su recorrido y el descanso del peregrino, dentro del proyecto 'Camino Vertical', cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027).

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha señalado que con este proyecto se pretende "incrementar el conocimiento del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la provincia, poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural, natural, paisajístico y gastronómico del territorio cordobés y promoviendo su desarrollo sostenible y turístico".

Así, en Alcaracejos se ha desarrollado una charla sobre 'Salud y Bienestar', realizada en colaboración con Eva María Moreno, doctora en Psicología, y Luisa Jiménez, fisioterapeuta. En ella se ha abordado la importancia y los beneficios del senderismo en personas mayores y el contacto con la naturaleza, entre otros aspectos.

También ha tenido lugar una ruta con el grupo por parte del tramo del Camino Mozárabe que discurre por el término municipal, de alrededor de cuatro kilómetros, donde se han explicado aspectos botánicos, ambientales e históricos en torno a este itinerario.

Por último, en este municipio, en colaboración con el Ayuntamiento, se ha puesto en marcha una iniciativa que ofrece 'bonos de peregrinaje' para el Centro Termal Los Pedroches. Durante el mes de abril y mayo, y hasta agotar existencias, para obtener un bono la persona deberá acreditar su condición de peregrina con la credencial en las propias instalaciones.

Alcaracejos es la entrada del Camino Mozárabe a la comarca de los Pedroches, con una etapa larga de alrededor de 35 kilómetros desde Villaharta, debido a esta circunstancia se ha vinculado esta localidad al descanso del peregrino con estos 'bonos' para disfrutar de un circuito árabe o un masaje de piernas, espalda o cabeza en el Centro Termal.

En Hinojosa del Duque, la actividad ha consistido en entrevistas a diferentes agentes sociales, voluntariado, asociaciones, comercios, empresas y guías de turismo, bares y restaurantes, con el objetivo de conocer la opinión que tienen del Camino Mozárabe a su paso por la localidad y poder impulsar su conocimiento y mejorar la imagen de los peregrinos hacia el camino y el municipio.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL

La Diputación de Córdoba es uno de los doce socios que participan en el proyecto 'Camino Vertical' financiado por Interreg, en la 4º convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), enfocado a la protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos y el patrimonio asociado a los Caminos Jacobeos del Oeste Ibérico, entre los que se encuentra el Camino Mozárabe de Santiago que pasa por la provincia de Córdoba.

En este proyecto participan, además de la institución provincial, las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva, Zamora, Ourense a través de Inorde, y Sevilla, con Prodetur, y la Junta de Extremadura por parte española, mientras que de Portugal forman parte de la iniciativa el municipio de Barcelos, Turismo do Alentejo y la Entidade Regional de Turismo de Centro de Portugal.