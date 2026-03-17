La Diputación de Córdoba impulsa la creación de 215 empresas con las ayudas del programa 'Sueña y Crea'

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en el acto de entrega de reconocimientos del 'Sueña y Crea'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha impulsado la creación de 215 empresas en la provincia gracias a las ayudas concedidas dentro de la convocatoria de la anualidad 2025 del programa 'Sueña y Crea', al que se ha destinado una partida de 491.000 euros.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha inaugurado este martes en el Palacio de la Merced un evento con los beneficiarios que ha servido para "crear un espacio de encuentro y de generación de posibles oportunidades de negocio".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas previas al encuentro el delegado, que ha señalado que dicho encuentro "pone en valor unas ayudas que, además, no solo sirven para dinamizar los municipios de la provincia de Córdoba, sino que también da vida y fija población al territorio en los municipios de menos de 50.000 habitantes."

Se trata de un acto que, ha añadido Romero, "evidencia que se trata de iniciativas que son un ejemplo para muchos jóvenes, hombres y mujeres, de los pueblos que creen en ellos, con independencia del tamaño de la población y que ven oportunidades de construir un futuro en sus municipios". Además, se ha favorecido un espacio de networking "para que se conozcan entre ellos" y saber "lo que hace cada uno".

"La convocatoria 'Sueña y Crea' de la Diputación de Córdoba, es una iniciativa destinada a fomentar el autoempleo en la provincia, dirigida a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas menores de 45 años, con el objeto de impulsar nuevas líneas de negocio y reforzar su capacidad de adaptación frente a los retos económicos y sociales actuales, mediante la concesión de ayudas económicas", ha abundado Romero.

En este sentido, ha añadido que "del total de subvenciones, 61 ayudas se han otorgado a municipios de menos de 3.000 habitantes, por un total de 183.000 euros; mientras que 154 ayudas han sido para municipios de entre 3.001 y 50.000 habitantes, por un total de 308.000 euros. En definitiva, el total concedido ha ascendido a 491.000 euros, lo que supone un 42% más respecto al años pasado".

Para Romero, "a través de la convocatoria 'Sueña y Crea' se busca no solo mejorar el desarrollo económico de la provincia, sino también contribuir a la permanencia de los jóvenes en el territorio, generando empleo y riqueza local".

Entre los sectores que han sido apoyados por esta línea de subvenciones, destacan la agricultura (6,51%), belleza (12,0%), comercio al por mayor (0,47%), comercio al por menor (13,02%), construcción (13,49%), fabricación (0,47%), ganadería, (0,47%), hostelería (13,02%), sanidad (8,84%), actividades profesionales (5,58%), enseñanza (1,4%) y servicios (24,65%).

En cuanto a la distribución territorial, la convocatoria ha tenido un impacto significativo en distintas comarcas de la provincia de Córdoba. Así en la Subbética se han concedido 45 ayudas (20,93%), en la Vega del Guadalquivir, 34 ayudas (15,81%); en el Alto Guadalquivir, 42 ayudas (19,53%); Campiña Sur, 14 ayudas (6,51%); en el Guadajoz Campiña Este, 19 ayudas (8,84%); en Los Pedroches, 34 ayudas (15,81%) y en el Valle del Guadiato, 27 ayudas (12,56%).

Por otra parte, este encuentro ha servido para iniciar la siguiente fase prevista en las ayudas, que Romero ha calificado como 'fase Iprodeco', en la que se ayuda "a la formación, a la contratación y a dar visibilidad de todos y cada uno de los proyectos que han recibido ayuda".

En el transcurso del acto se ha hecho entrega a los beneficiarios de las placas que deberán lucir en sus establecimientos como parte de los requisitos para la justificación de las subvenciones del programa 'Sueña y Crea', entre los que también se encuentran la obligación del mantenimiento de la actividad al menos durante 24 meses y presentar la documentación justificativa requerida.

Las jornadas han servido, además, para dar a conocer de una forma clara y práctica las obligaciones de justificación de las ayudas del programa 'Sueña y Crea', la documentación exigida y las consecuencias del incumplimiento para facilitar a los beneficiarios el correcto cumplimiento de la convocatoria.

Para facilitar la correcta justificación de las ayudas, la Delegación de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha puesto en marcha un servicio de atención y soporte a los beneficiarios que atenderá consultas tanto por teléfono como vía telemática a través del correo electrónico. Los teléfonos de consulta son 957 49 17 10, 957 49 12 03; 957 49 26 00 y 957 21 17 98. También exite un correo electrónico de consultas: 'empleo@dipucordoba.es'.