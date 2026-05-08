Moreno aspira a bajar la tasa de paro andaluza a la media nacional: "Prometí 600.000 empleos y se descojonaban"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), junto al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes (d), tras intervenir en Cádiz en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andal - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su aspiración de que la tasa de paro andaluza baje hasta la media nacional, y ha recordado que cuando él prometió la creación de 600.000 empleos más en Andalucía, se "descojonaban" y la realidad es que "lo estamos consiguiendo".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, y ha estado acompañado por el cabeza de lista del PP por la provincia y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y por el alcalde de la ciudad, Bruno García.

Moreno ha puesto sobre la mesa un balance de gestión que sitúa a la comunidad andaluza como "la segunda con más empresas" de España, superando a Madrid y compitiendo directamente con Cataluña.

Moreno ha explicado que, por primera vez, se han superado los 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y que la región acumula 60 meses consecutivos de descenso del paro interanual. "Dijimos que lograríamos 600.000 empleos más y lo estamos consiguiendo", ha recordado, subrayando que ahora el crecimiento es diversificado gracias al empuje de la industria y a récords históricos en exportaciones, que ya superan el cuarto de billón de euros bajo su mandato.

En materia de vivienda, ha puesto en valor el impulso de 16.000 viviendas, cuatro veces más que en las últimas etapas socialistas, y ha planteado el objetivo de que "200.000 andaluces más puedan tener un techo en los próximos cinco años con un proyecto creíble".

Juanma Moreno ha puesto de manifiesto la transformación "sin precedentes" que ha experimentado la región en los últimos años, subrayando que "Andalucía ya está en el podio" del crecimiento económico en España.

"Lo que ha cambiado en Andalucía es que antes no teníamos opciones de subir al podio y ahora estamos subidos al podio y lo único que varía es que a veces tenemos la medalla de plata, a veces tenemos la de oro o a veces tenemos la de bronce", ha indicado.

Ha señalado que su gobierno tiene "el convencimiento, la determinación y la capacidad para hacer que, poco a poco, progreso a progreso y desde luego en los próximos cuatro años, estemos el mayor tiempo posible en el podio con la medalla de oro".

Con la mirada puesta en el próximo 17 de mayo, el líder popular ha planteado la necesidad de consolidar una mayoría amplia que garantice la estabilidad necesaria para afrontar las "turbulencias" geopolíticas y económicas que se avecinan, protegiendo siempre el principio de equidad entre todos los españoles.



