La Diputación de Córdoba informa sobre el quinto contenedor a comerciantes y colectivos de 72 municipios

Carpa informativa sobre la implantación del quinto contenedor. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), ha puesto en marcha una iniciativa para acercar a comerciantes y colectivos sociales la información sobre próxima instalación del quinto contenedor, o contenedor marrón, en 72 municipios de la provincia. La campaña, que se inició en el mes de marzo, trata de concienciar a la población sobre la necesidad de separar de forma adecuada los restos orgánicos de otros desechos, para facilitar su reciclaje.

El objetivo de la institución provincial es el de ofrecer una información general al conjunto de la población, pero también atender de forma específica a colectivos concretos de grandes productores, como comerciantes, junto con asociaciones de carácter social que pueden contribuir a la concienciación sobre la necesidad de avanzar hacia un reciclaje más selectivo.

El delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad de la institución provincial, Andrés Lorite, ha explicado que "en esta campaña de divulgación se han contemplado una serie de mensajes para su difusión en medios de comunicación, además de una unidad móvil que está recorriendo todos los municipios que cuentan con convenios con Epremasa, para ofrecer toda la información en relación a la correcta separación de los distintos residuos".

Hasta ahora, esta campaña ha llegado ya a un total de 35 municipios de la provincia y continuará en las próximas semanas hasta completar un itinerario que concluirá a finales del mes de mayo. Una campaña que ha previsto reuniones específicas con determinados colectivos ciudadanos.

En esta línea, en el ámbito de la divulgación, también se han previsto siete reuniones comarcales a las que se convocará a empresas y grandes productores, como industrias, comercios, residencias o colegios, a los que se ofrecerán indicaciones de cómo realizar la correcta separación de residuos. "La implantación del quinto contenedor tiene como objetivo la reutilización de la materia orgánica para obtener compost y energía, cualquier fallo en la separación de estos residuos pone en riesgo todo el proceso de reciclaje", ha aclarado Lorite.

Además, entre los colectivos prioritarios también se ha incluido a la población infantil y juvenil, para los que se han creado materiales específicos como unas fichas didácticas y un cómic. Con estos materiales, ha añadido Lorite, se quiere "facilitar a los equipos docentes el trabajo no solo relacionado con el uso del quinto contenedor, sino la importancia que esto tiene para avanzar hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente".

El contenido de la campaña se ha centrado en unos personajes denominados como 'Los M-ecos', que son unas criaturas de ficción que viven en la planta de reciclaje de residuos orgánicos y cuya función es transformar restos de comida en compost y energía. La tarea de estos personajes es la de acercarse a la ciudadanía y explicar de forma sencilla cómo utilizar correctamente el contenedor marrón. Se trata de "una campaña educativa que apela a la responsabilidad individual como clave para el cambio colectivo", ha apuntado Lorite.

El nuevo contenedor marrón que se va a instalar en los municipios está destinado a residuos orgánicos como restos de comida, frutas, verduras, cáscaras de huevo, posos de café o servilletas usadas. Una correcta separación permitirá su transformación en compost, un abono natural, y en biogás, una fuente de energía renovable.

Este proceso se realiza en el Complejo Medioambiental de Montalbán de Córdoba. Allí, los residuos se tratan mediante un proceso de revisión controlado. El éxito del sistema depende de una correcta separación en los hogares, evitando que se depositen plásticos, latas, toallitas o pañales. Asimismo, se recuerda especialmente que el cabello humano y de animales no debe echarse en el contenedor marrón. Esto es porque entorpece el proceso de compostaje y reduce la calidad del resultado final.

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y Epremasa.