La Diputación de Córdoba lanza la campaña 'Misma fiesta. Mismo respeto' para prevenir agresiones sexuales en fiestas

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, y el material de la campaña 'Misma fiesta. Mismo respeto'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba vuelve a poner en marcha la campaña 'Misma Fiesta. Mismo respeto', una iniciativa que se viene desarrollando desde hace años y que se presenta como una mirada responsable a la hora de prevenir y sensibilizar contra las agresiones sexuales o situaciones de violencia que pudieran originarse en las ferias, fiestas o romerías de la provincia.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha detallado que "a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, los datos y la experiencia muestran que continúan produciéndose actos y actitudes sexistas amparados en el ambiente festivo y los excesos".

Por ello, ha continuado la delegada de Igualdad, "la Diputación se suma al trabajo que desarrollan los ayuntamientos, reforzando la prevención y haciendo un llamamiento a un ocio basado en el respeto y libre de agresiones sexuales".

La campaña se compone de tres elementos fundamentales entre los que se encuentran una campaña en medios de comunicación y redes sociales, un protocolo de actuación ante la violencia sexual en espacios de ocio y material de merchandaising para facilitar su difusión.

"La prevención solo es efectiva cuando la ciudadanía conoce los protocolos y sabe cómo aplicarlos", ha dicho Moreno, quien ha subrayado que, por ello, se ha reforzado especialmente "la difusión pública, clara y accesible del protocolo de actuación, porque un protocolo no sirve si no se ve, no se comprende o no está disponible en el momento en que se necesita".

En este sentido, ha insistido en que "con este propósito, se impulsa su presencia en casetas, barras, zonas de ocio y Puntos Violetas, de modo que el personal que trabaja en estas ferias y romerías pueda identificar de forma inmediata qué pasos seguir y qué recursos tiene a su alcance, ya que este protocolo recoge pautas esenciales para la identificación de riesgos, la actuación inmediata, la coordinación con servicios policiales y sanitarios, la protección de la privacidad y la intervención ante el agresor". "Incluye, además, orientaciones específicas para los casos de sumisión química, una realidad que requiere respuestas rápidas, coordinadas y muy visibles", ha añadido.

Como cada año, se distribuirá diverso material divulgativo y de sensibilización a los municipios de la provincia --15.250 pulseras, 5.250 abanicos, 2.500 camisetas, 2.000 carteles, 2.000 cuadernos explicativos y 10.000 pegatinas con QR, entre otros, que permita acceder a los teléfonos relevantes-- con el fin de garantizar que la información esté siempre visible y accesible para toda la ciudadanía.

Finalmente, la delegada provincial ha recordado que "esta labor se verá reforzada con las 30 carpas que la Diputación de Córdoba puso a disposición de los municipios menores de 20.000 habitantes el pasado año y que continúan disponibles para su uso en ferias y eventos". Con esta actuación, la Diputación de Córdoba "renueva su compromiso con la igualdad y con la erradicación de la violencia, recordando que la diversión nunca justifica una agresión", ha finalizado Moreno.