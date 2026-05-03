La Diputación de Córdoba lanza la cuarta entrega de 'Crónicas Violeta', la serie que visibiliza a las mujeres rurales

La Diputación de Córdoba presenta la cuarta entrega de 'Crónicas Violeta de los pueblos de Córdoba'. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba presenta la cuarta entrega de 'Crónicas Violeta de los pueblos de Córdoba', una serie audiovisual que pone en valor la vida, las experiencias y los testimonios de mujeres rurales de la provincia, convirtiéndolas en protagonistas de su propia historia. Con esta nueva entrega, el proyecto suma ya 21 capítulos desde su inicio en 2022.

En esta ocasión, las protagonistas proceden de los municipios de Belalcázar, Bujalance, Villaviciosa de Córdoba e Iznájar, incorporándose a los 17 episodios ya difundidos en anteriores ediciones, ha informado la institución provincial en una nota. "El episodio de Belalcázar ya está disponible en el canal de YouTube de la Diputación de Córdoba, mientras que los tres restantes se estrenarán el último viernes de cada mes.

Además, se realizarán piezas audiovisuales breves para su difusión en las distintas redes sociales de la institución", ha explicado la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno. La serie ha alcanzado hasta la fecha más de 35.100 visualizaciones en YouTube y también se emite en televisiones locales de la provincia, ampliando así su alcance y visibilidad en el territorio.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 21.500 euros y está realizado por Matilde Cabello y Lola Ruiz. 'Crónicas Violeta' se consolida como una herramienta de encuentro, aprendizaje y empoderamiento para las mujeres del ámbito rural, promoviendo espacios de participación, creación y expresión personal. Asimismo, contribuye a preservar la memoria colectiva de las mujeres como testigos del cambio social y económico, generando un archivo vivo de experiencias, conocimientos y vivencias que servirá como legado para futuras generaciones.