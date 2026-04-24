La Diputación de Córdoba pide a la Confederación del Guadalquivir que prevea la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera

Salvador Fuentes, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha presentado alegaciones al Cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2028-2033 para que "se incluya de nuevo la conexión del embalse de Sierra Boyera con Puente Nuevo, una propuesta que sí aparecía en el documento técnico publicado por dicha Confederación en abril de 2022 y que ahora ha desaparecido".

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha recordado que "esta conexión ya se planteó en las alegaciones al tercer Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027, que se presentaron en diciembre del año 2021, como medida para garantizar el suministro en la zona norte de la provincia en contexto de incertidumbre climática, y la propia Confederación respondió indicando que dichas actuaciones pasaban a formar parte de las medidas a aplicar en ese tercer ciclo de planificación".

Para la Diputación, ha continuado el presidente provincial, "es imprescindible la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera y es necesario que el organismo de cuenca no abandone la propuesta porque garantiza el abastecimiento de agua en la medida en que la conexión de La Colada con Sierra Boyera se efectuó de manera provisional y nunca fue definitiva".

En este sentido, Fuentes ha señalado que "en el documento actual publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se plantea como única medida para paliar el déficit de abastecimiento de agua la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, considerando el citado documento que dicha conexión está operativa y soluciona el problema, pero esto es falso, porque se ha negado la concesión de las aguas de La Colada el pasado día 1 de abril".

El presidente ha ahondado en esta cuestión y ha puntualizado que "este planteamiento que recoge el documento de Planificación Hidrológica es totalmente incorrecto por dos cuestiones; primero, porque no hay operatividad física ni jurídica con respecto a la conexión, ya que la Confederación del Guadiana suspendió el procedimiento de concesión de agua de La Colada y requirió la modificación del proyecto y, en segundo lugar, porque tampoco existe operatividad técnica más allá de la situación provisional en que fueron ejecutadas las obras".

Según los informes de la propia Confederación, ha indicado Fuentes, "dichas obras requerían de complemento y adaptaciones de refuerzo estructural, mejora técnica o adaptación definitiva de la toma ejecutada en emergencia para dotarla de mayor robustez, durabilidad y capacidad de regulación para un uso definitivo".

Fuentes ha insistido en que "no se ha resuelto el problema porque no existe ni operatividad física ni jurídica. La Planificación Hidrológica 2028-2033 sostiene que la solución está en La Colada pero eso es falso. Además, estamos ante una contradicción porque indican que existe operatividad pero con fecha de 1 de abril la Diputación recibe la resolución por la que se deniegan la concesión del uso del agua".

En definitiva, ha proseguido el presidente de la Diputación, "todo esto nos lleva a solicitar el mantenimiento de la conexión de Puente Nuevo-Sierra Boyera en el cuarto ciclo de la Planificación Hidrológica 2028-2033, pues sigue siendo de vital importancia para el abastecimiento de los pueblos de la zona norte y, además, dicha conexión ya fue reconocida con anterioridad en el tercer ciclo 2022-2027".

"De tres pantanos que hay en la zona norte, han quitado Puente Nuevo en la planificación y han negado la concesión de las aguas La Colada, por eso vamos a presentar las alegaciones, que son más urgentes que nunca. Es un problema que nunca se ha querido resolver y no podemos consentir que se repita la historia de abastecer de agua con cisternas a los vecinos de la zona norte. No se ha querido buscar una solución, por lo que vamos a seguir luchando y este problema se va a solucionar antes de que llegue la próxima sequía", ha concluido Fuentes.

Por otro lado y al ser preguntado por cómo se está desarrollando el proceso de regularización de inmigrantes, por lo que se refiere a la Diputación, Salvador Fuentes ha alabado la labor "ejemplar" de los funcionarios del Registro de la institución provincial, en el que, según ha subrayado, no se ha impuesto un número límite de citas por día, a la vez que ha destacado también la dedicación de los trabajadores del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), y todo ello bajo el "criterio" de la Diputación de que "la inmigración es muy positiva, si está regulada, y ese es el camino", ha señalado.