Diputación de Córdoba pone en marcha una campaña para promover el uso responsable y eficiente de energía en hogares

La delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera (segunda por la izda.), y la delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación, Tatiana Pozo (tercera), en la presentación del programa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva edición del Programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética, una iniciativa que contempla dos líneas de actuación, la concesión de ayudas para el pago de suministros energéticos básicos, por un lado, y una campaña de formación e información para promover el uso responsable de la energía, por otro.

En rueda de prensa, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, acompañada por la delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación, Tatiana Pozo, ha detallado que este programa se desarrolla conjuntamente por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Agencia Provincial de la Energía, y "refleja el compromiso de esta institución con la protección de las familias más vulnerables de nuestra provincia. La pobreza energética se ha convertido en una realidad que las administraciones públicas no podemos ignorar".

Igualmente, Aguilera ha puesto de manifiesto que "el IPBS sigue apostando por este programa que tiene un objetivo muy claro, garantizar que ninguna familia de nuestros municipios se quede atrás por no poder afrontar el coste de algo tan esencial como la energía en su hogar".

Para ello, ha señalado Aguilera, se conceden "ayudas económicas destinadas al pago de suministros energéticos básicos, fundamentalmente electricidad y gas, dirigidas a familias con recursos limitados que residen en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba".

Estas ayudas, ha añadido, "pueden alcanzar hasta 600 euros por unidad familiar, además, en aquellos casos en los que exista una persona diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o que esté realizando tratamiento de diálisis peritoneal domiciliaria, el programa contempla una ayuda adicional de 300 euros, pudiendo alcanzar en estos casos hasta los 900 euros".

"Con esta incorporación se da un paso más para adaptar el programa a las realidades sociales y sanitarias que viven muchas familias, garantizando que estas personas puedan mantener los cuidados necesarios en su propio domicilio, con dignidad y seguridad", ha subrayado Aguilera.

En cuanto a la segunda de las líneas de intervención, que correrá a cargo de la Agencia Provincial de la Energía, su responsable, Tatiana Pozo, ha explicado que está orientada a promover el uso responsable y eficiente de la energía en los hogares, pues la pobreza energética "no sólo se combate a través de una prestación o ayuda económica en aquellas situaciones que lo necesitan, sino formando a las personas para que, cada vez dependan menos de esa ayuda económica, mejoren la eficiencia energética y reduzcan el gasto que supone la energía en su día a día".

Pozo ha insistido en que se busca "romper el círculo de la precariedad dotándolas de herramientas, conocimientos y autonomía" y que "la factura deje de ser un enemigo incontrolable para ser algo que comprendan y gestionen".

Este programa se articula en torno a tres ejes fundamentales. Por un lado, formación, seguimiento y acompañamiento a las familias demandantes de ayuda. Se va a proporcionar una asistencia específica a 15 familias con el objetivo de que conozcan cómo consumir de manera más eficiente en sus hogares, realizando una radiografía energética de sus viviendas y proporcionándoles las herramientas que les permitan aumentar su eficiencia.

Otro de los ejes consiste en una campaña de información a la población, a través de charlas informativas en cinco municipios --Peñarroya-Pueblonuevo (23 de marzo), La Carlota (25 de marzo), Pozoblanco (26 de marzo), Montoro (7 de abril) y Fernán Núñez (16 de abril)-- centradas en explicar la factura de electricidad a la población, tipos de contratos de electricidad y consejos de ahorro energético en el hogar. También se va a habilitar un correo electrónico de consulta para cuestiones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética en el hogar.

Por último, y como tercer eje de actuación, el programa abordará el apoyo y respaldo a los trabajadores sociales que les permita realizar el acompañamiento a sus usuarios.