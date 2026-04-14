La Diputación de Córdoba presenta al Ayuntamiento de Puente Genil el anteproyecto para el abastecimiento en Los Arenales

Salvador Fuentes atiende a los medios, junto a Sergio Velasco, durante su visita a Los Arenales. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Ambas administraciones analizan la propuesta redactada por Emproacsa para conectar el diseminado rural con la red municipal de agua

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha presentado al Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) el estudio previo en el que se define la nueva red de abastecimiento de agua para la aldea de Los Arenales, que ha sido dado a conocer, además, a la alcaldesa pedánea, Ana María Prieto, también a la directora del colegio Los Arenales, Consuelo Gálvez, y a los propios vecinos.

El documento técnico de la nueva red ha sido redactado por la empresa provincial Emproacsa, con el objetivo de dotar de agua potable a la zona a través de la red general de Puente Genil, ya que en estos momentos se abastece de un pozo privado.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes a esta aldea para, acompañado del alcalde pontanés, Sergio Velasco, analizar junto a los vecinos la propuesta realizada por el equipo técnico. "Una medida que pretende ser una solución definitiva a un problema que los vecinos llevan mucho tiempo reclamando y con el que se garantizará el suministro y la calidad del agua para la población de la zona", ha apuntado Fuentes.

"El estudio --ha proseguido-- contempla la creación de una conducción de impulsión con una tubería de 4.400 metros que conectará a Los Arenales con la red general de Puente Genil, a lo que se unirá una estación de bombeo, un tanque con capacidad para 80 metros cúbicos y la propia red de distribución para la pedanía en la que se tienen en cuenta las viviendas actuales y las posibles ampliaciones, además de incluir al colegio y a la Villa Romana".

Además, ha añadido que "el trazado de la nueva red se ha diseñado teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno, para lo que se han previsto controles en la proximidad al Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo, para lo cual se incluye un presupuesto específico de seguimiento arqueológico".

Por su parte, el regidor pontanés ha agradecido a la Diputación el esfuerzo por ofrecer con la mayor celeridad posible una alternativa al abastecimiento de Los Arenales, "que aporta una solución a largo plazo a un problema que afecta tanto a la continuidad de la propia red de abastecimiento como a la calidad del agua que se suministra a los vecinos".

El presupuesto total estimado para que la administración acometa la obra es de 760.472,96 euros, desglosado en el presupuesto base de licitación con una partida de 709.842,28 euros (IVA incluido), a lo que se suman las expropiaciones y posibles daños a los cultivos aledaños para lo que se ha previsto una partida de 50.630,68 euros, con lo que su cubre la adquisición de terrenos por los que se ha trazado la nueva red.