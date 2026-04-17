La Diputación de Córdoba presenta una nueva edición de sus convocatorias en materia de juventud

Sara Alguacil, durante la presentación de las convocatorias de subvenciones de la Delegación de Juventud de la Diputacion de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Juventud, pone en marcha una nueva edición de sendas convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos de ocio y tiempo libre en el presente año 2026, destinadas a asociaciones, y a entidades, municipios y entidades locales, respectivamente.

La responsable del área en la institución provincial, Sara Alguacil, ha destacado en la presentación de las convocatorias que "el objetivo de estas ayudas es colaborar con proyectos en materia de juventud, ocio y tiempo libre que se desarrollen en el año 2026".

La diputada provincial ha recalcado que en la Diputacion siguen "apostando por mantener una colaboración estrecha con los municipios, a través de las entidades públicas, pero también dando oportunidad a esos jóvenes que creen en sus proyectos para facilitarles el camino".

En lo que respecta a la convocatoria para asociaciones y entidades, la dotación es de 75.000 euros y está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años. Como requisitos fundamentales, se establece la no pertenencia al sector público, no ser persona física y no ser una entidad con ánimo de lucro, y tener domicilio en la provincia de Córdoba. Del mismo modo, se exige que el contenido del proyecto verse sobre la dinamización de jóvenes mediante actividades de ocio, desarrolladas durante su tiempo libre.

La segunda línea de ayudas, la destinada a municipios y entidades locales autónomas, la cuantía es 250.000 y de 10.000 euros, respectivamente. De igual modo, deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Entre los requisitos, se establece que debe tratarse de un municipio de la provincia de Córdoba y que el contenido del proyecto verse sobre la dinamización de jóvenes mediante actividades de ocio desarrolladas durante su tiempo libre.

En ambas convocatorias, las solicitudes se deben presentar dentro de los 15 días hábiles desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que está prevista para la próxima semana.