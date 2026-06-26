La Diputación de Córdoba reafirma su compromiso con el Día del Orgullo LGTBI+ frente al incremento de delitos de odio

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la foto de familia junto a la bandera del Orgullo LGTBI+. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha alertado sobre el incremento de los delitos de odio, ha reafirmado este viernes el compromiso de la institución provincial con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una jornada en la que, según ha destacado, "se pone en valor la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas".

Así lo ha expresado Fuentes en la lectura de Manifiesto por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, acto que se ha llevado a cabo en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, y en el que también han estado presentes la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno, y la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, además de otros miembros de la Corporación provincial, del Ayuntamiento y distintos colectivos.

Al respecto, Fuentes ha subrayado que esta fecha "recuerda la responsabilidad colectiva de seguir construyendo una convivencia democrática en la diversidad" que sea "respetada y plenamente reconocida", al tiempo que ha reconocido a quienes desde el activismo han luchado contra "la persecución, el silencio y la discriminación".

El presidente, que ha insistido en que es necesario "reafirmar el compromiso de esta institución con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad", ha advertido que "continúan produciéndose situaciones de discriminación, violencia y exclusión que afectan a muchas personas por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género".

En este sentido, ha detallado que "en 2025 se registraron 2.417 incidentes de odio", siendo la diversidad afectivo sexual y de género "la segunda causa de estos ataques", con "un incremento del 23,6% respecto a 2024". Estos datos sobre delitos de odio muestran "la necesidad de reforzar la prevención y crear espacios seguros, especialmente en el ámbito rural, donde aún existen mayores barreras para vivir con libertad", ha señalado.

Así las cosas, Salvador Fuentes ha manifestado que la Diputación de Córdoba se compromete a "desarrollar campañas educativas y de sensibilización que fomenten el respeto a la convivencia y la diversidad afectivo sexual y de género", así como a "impulsar medidas de prevención y atención frente a las agresiones y situaciones de discriminación contra las personas LGTBI+". Asimismo, ha anunciado que continuarán "promoviendo la formación del personal de las administraciones públicas en materia de diversidad e igualdad".

Igualmente, desde la institución provincial se va a "reforzar la colaboración con asociaciones y entidades LGTBIQ+, fortaleciendo su participación en el diseño y desarrollo de las políticas públicas" y se va a "combatir los discursos de odio y cualquier manifestación de intolerancia que legitime la discriminación o la violencia", además de impulsar "actuaciones que garanticen la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en toda la provincia, con especial atención a los municipios rurales".

Fuentes ha concluido su intervención reiterando que la defensa de los derechos LGTBI+ "responde al compromiso democrático con los derechos humanos, la igualdad y la libertad", y ha finalizado asegurando que la Diputación se compromete a "defender el derecho de 'Ser quien soy'", pues Córdoba en una provincia "libre, diversa y orgullosa".