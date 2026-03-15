La Diputación de Córdoba realiza una actuación de mejora en la residencia 'Jesús Nazareno' de Pozoblanco

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, visita la residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado en el municipio de Pozoblanco las obras realizadas en la residencia 'Jesús Nazareno', "una intervención que ha contado con la financiación de la institución provincial, y que ha permitido la ampliación de la instalación eléctrica del edificio y la instalación de nuevos sistemas de climatización".

Según ha informado la Diputación en una nota este domingo, así lo ha puesto de manifiesto Fuentes, quien ha añadido que desde la institución provincial se han destinado "34.169,92 euros a la puesta en funcionamiento de 47 equipos de climatización en las habitaciones, dos más en zonas comunes y cuatro ventiladores de techo en los espacios de visita".

En definitiva, ha afirmado el presidente de la Diputación, se trata de "una mejora que influirá de manera directa en la mejora de la calidad de vida y, como consecuencia, en la salud, de las personas mayores que viven en la actualidad en el centro, una entidad que representa siglos de compromiso con los vecinos y vecinas de Pozoblanco", según ha subrayado.

El presidente de la institución provincial ha incidido en defender que, "sin duda, esta actuación repercutirá de manera directa en el bienestar de las 70 personas que residen en este momento en estas instalaciones, revirtiendo situaciones que venían dadas por las altas temperaturas que se alcanzan durante los meses de verano y que afectaban a estas personas especialmente vulnerables".

Fuentes ha hecho hincapié, además, "en el importante trabajo que vienen realizando las hermanas hospitalarias, con la hermana Mari, su superiora, a la cabeza. Un trabajo que realizan desde la voluntariedad y el compromiso social que mantienen con este municipio de Los Pedroches y con sus mayores", según ha valorado el presidente de la Diputación.

Ha añadido que, "en esta labor de atención a quienes durante toda su vida han dado lo mejor de sí, juega un importante papel la colaboración entre administraciones y entidades sociales, un movimiento esencial para que quienes trabajan en el cuidado diario de nuestros mayores cuenten con los mayores recursos posibles".

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que "hoy vemos el fruto de dicha colaboración con la puesta en marcha de unos equipos que redundarán en el bienestar de los usuarios de la residencia 'Jesús Nazareno', y mantenemos nuestra la mano tendida para el desarrollo de iniciativas que vengan a continuar en la mejora de este símbolo histórico de solidaridad y cuidado de toda una comarca".