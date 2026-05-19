La Diputación de Córdoba reconoce el talento y el liderazgo de mujeres que contribuyen al desarrollo de la provincia

Autoridades antes de la entrega de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este martes la entrega de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Córdoba, una cita organizada bajo el lema 'Creando referentes femeninos a favor de la igualdad' y en la que se ha puesto en valor el talento, la innovación y la capacidad transformadora de mujeres que contribuyen al desarrollo económico, social, científico, cultural y deportivo de la provincia.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas previas al acto de entrega de estos galardones, convocados de forma conjunta por la institución provincial y Combo Comunicación, la delegada de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien se ha enorgullecido de la celebración de esta gala.

El objetivo principal, ha puesto de manifiesto Auxiliadora Moreno, "es visibilizar el trabajo tan fundamental que mujeres de la provincia tienen a nivel de liderazgo y emprendimiento, tanto a nivel empresarial como cultural y social, son el motor de la provincia".

En este contexto, Moreno ha resaltado la importancia de "visibilizar la importancia que tiene la mujer en el ámbito de desarrollo económico de la provincia, ya que es de vital importancia dar ese ejemplo a las generaciones de chicas que vienen detrás", ha añadido Moreno.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba y presidenta de Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha agradecido a la institución provincial el desarrollo de estas iniciativas que "tienen rostro de mujer y que son tan importantes".

Además, ha subrayado que "es importantísimo que las mujeres tanto de la provincia como de la capital que trabajan en el mundo empresarial tengan esa visibilidad y sean referentes para aquellas que están empezando y que tienen una inquietud".

Igualmente, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Universidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha recalcado que "es fundamental visibilizar casos de éxito en el liderazgo y el emprendimiento femenino".

Por ello, ha agregado, la Junta de Andalucía y desde la Fundación Andalucía Emprende se apoyan estas iniciativas ya que "cualquier caso de éxito femenino es un éxito de la sociedad en su conjunto", resaltando que hay que "seguir trabajando desde las administraciones".

Finalmente, la presidenta Asociación Foro Mujeres Líderes y CEO de Combo Comunicación, María José Segura, ha resaltado que "la colaboración público-privada es muy importante para que salgan adelante estos premios reconociendo así el talento y el liderazgo de las mujeres de Córdoba".

PREMIADAS

En cuanto a las premiadas, en la categoría Premio a la Trayectoria Profesional Femenina Provincial de Córdoba, la galardonada ha sido Esther Capitán, empresaria, abogada y fundadora de ECSA Consultores y Abogados, además de presidenta de AJE Córdoba. El Premio al Proyecto Innovador Femenino ha recaído en Avencia Arévalo, enfermera y podóloga, por su dispositivo termográfico para la prevención de úlceras en pacientes diabéticos y encamados.

La distinción en la categoría de Ciencia y Tecnología en Femenino ha sido para Mercedes Torres, catedrática y vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, por su trabajo en inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos aplicada al bien común. En el ámbito deportivo, Elia María Cuenca ha recibido el Premio del Deporte en Femenino por una sólida trayectoria en natación y aguas abiertas.

Por último, Rosario Mérida, profesora de la Universidad de Córdoba, ha obtenido el Premio de Cultura en Femenino por su labor en coeducación, igualdad y transformación de la cultura educativa.

La jornada ha incluido una Mención Especial de la Diputación de Córdoba para el Centro Educativo Zalima, reconocido por su trayectoria desde 1964 en la formación de mujeres y su apuesta por la FP Dual, la educación en valores y la inserción laboral.