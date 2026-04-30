La Diputación de Córdoba recurre la resolución de la CHG que deniega la concesión de aguas de La Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre el recurso de reposición contra la resolución de la CHG. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer el contenido del recurso de reposición que este mismo jueves interpondrá la institución provincial contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) del expediente de solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento de las aguas superficiales del embalse de La Colada.

Según ha explicado Fuentes en rueda de prensa, se trata de un recurso que se fundamenta, entre otros muchos motivos, en las injerencias a la autonomía provincial y en la vulneración de los principios de proporcionalidad hacia la arbitrariedad, optando por "la decisión más gravosa" para los intereses de la provincia de Córdoba.

El presidente de la Diputación ha ido desgranando cada uno de los argumentos que motivan este recurso, señalando en primer lugar la existencia de un Decreto Ley "que establecía que ante una situación de emergencia por extrema situación hídrica se podría haber resuelto en seis meses sin necesidad de tramitar la concesión".

En segundo lugar, ha continuado, "hay una incompetencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para resolver sobre el embalse de Sierra Boyera; además, ante esta incompetencia territorial y al afectar la cuestión a dos cuencas y organismos distintos faltaría el informe preceptivo del Consejo Nacional de Aguas", ha asegurado.

El máximo representante de la Diputación ha aludido como tercer motivo a la existencia de "indefensión material", indicando que "se da un error clamoroso al no elevar a la Abogacía del Estado el expediente completo con las alegaciones de la Diputación".

Otro de los argumentos esgrimidos por Salvador Fuentes ha sido la "imposibilidad" de ejecutar las obras de la acometida eléctrica. Sobre esta cuestión, Fuentes ha insistido en que "las obras por sí solas son inejecutables y no es posible su modificación por vulnerar el pliego de cláusulas administrativas y la Ley de Contratos; transformar el contrato en su totalidad implicaría que tendría que resolverse".

Entre los aspectos más destacados del recurso el presidente de la Diputación ha subrayado "la arbitrariedad de la actuación y la injerencia en la autonomía provincial", pues desde la CHG "dicen qué obras" hay que hacer pero la institución provincia tiene "unas competencias y ellos, de manera unilateral, consideran que las obras no son oportunas y se saltan la autonomía provincial sin aportar ningún documento técnico", ha manifestado Fuentes.

Del mismo modo, ha proseguido, "aluden a la redundancia e ineficacia económica e indican qué es lo que conviene. Por un lado, niegan el uso de la torre de toma aludiendo a esa redundancia, pero, por otro, en las respuestas a las alegaciones al Plan Hidrológico 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana recogen la puesta en servicio de dicha torre de toma para el abastecimiento de Almadén" (Ciudad Real), ha explicado.

Otro de los argumentos que recoge el recurso hace alusión a la conversión de las obras en definitivas. En este sentido, el máximo representante de la Diputación ha señalado que "no es hasta el 30 de julio de 2025 cuando, un año y dos meses después de la presentación de la solicitud inicial de concesión de aguas y año y medio después de la solicitud de autorización de la obra por parte de la Junta, la Confederación Hidrográfica dice que las obras se han convertido en definitivas".

Al respecto, Salvador Fuentes se ha preguntado "¿qué datos, informes técnicos, circunstancias externas o parámetros de base ha habido para esta conversión en definitiva?".

Por último, el presidente provincial ha hecho hincapié en que "se ha vulnerado el principio de proporcionalidad eligiendo la circunstancia más gravosa para la Diputación y la provincia y, por tanto, incurriendo en arbitrariedad, lo que puede ser causa de nulidad del procedimiento", ha manifestado.

"FUTURO HIPOTECADO"

Por todas estas circunstancias, ha anunciado, la Diputación va "a intentar ganar la razón jurídica en este sinsentido que tiene hipotecado el futuro de los vecinos del norte de la provincia. En caso de que nieguen la concesión y las obras" irán "al contencioso administrativo".

"Esa conexión se tiene que realizar" y desde la institución provincial van "a luchar para que dos de los tres pantanos de la provincia, o los tres, estén conectados y que 80.000 personas de la zona norte no vuelvan a sufrir el problema de la sequía", ha concluido el presidente de la Diputación.