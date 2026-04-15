La Diputación de Córdoba respalda las 'VII Jornadas de Terapias Naturales. Priego en Familia'

Auxiliadora Moreno (3ª izda.), en la presentación de las 'VII Jornadas de Terapias Naturales. Priego en Familia'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 18 y 19 de abril el Pabellón de Deportes Rafa López, en Priego de Córdoba, acogerá las 'VII Jornadas de Terapias Naturales. Priego en Familia', una iniciativa organizada por la Asociación Azahar de la Villa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Para la delegada de Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, "es fundamental apoyar las actividades que con tanto esfuerzo ponen en marcha nuestras asociaciones y colectivos, puesto que son un instrumento vital para vehicular la participación de la población en el día a día de sus pueblos".

"En esta ocasión --ha proseguido-- ponemos el foco en unas jornadas que persiguen dar a conocer distintas terapias naturales a través de un programa dinámico y completo. Para ello, habrá estands de alimentación, cosmética, herboristerías, productos artesanales, etcétera".

El programa se completa con la celebración de conferencias, talleres y demostraciones prácticas de terapias. Se tratarán temas tan variados como comidas y hábitos saludables, beneficios de la acupuntura, estrés y bienestar emocional, taichí, yoga, meditación guiada, educación con conciencia o gestión emocional, entre otros.