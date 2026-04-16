La Diputación de Córdoba se suma a la 22ª Lectura Continuada de 'El Quijote' del próximo 23 de abril

Antonio Porcuna y Auxiliadora Moreno, en la presentación de la XXII Lectura Continuada de 'El Quijote'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba participará en la Lectura Continuada de 'El Quijote', que alcanza este año su 22ª edición y que tendrá lugar el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro, en el salón de actos del IES Luis de Góngora de la capital cordobesa, entre las 9,00 y las 15,00 horas, con la participación de distintos centros docentes y entidades públicas y privadas de la provincia.

La actividad ha sido presentada este jueves por la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, que ha estado acompañada por el presidente de la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba, Antonio Porcuna.

Para Moreno, "la lectura continuada de El Quijote se ha conformado ya como un foro de participación y encuentro de la ciudadanía de Córdoba y de la provincia en torno a una lectura que nos permite el acercamiento y conocimiento de esta importante obra literaria española y universal".

Entre los colectivos prioritarios se encuentran la población infantil y juvenil, a los que se quiere hacer llegar "las múltiples reflexiones que alberga esta obra maestra sobre la libertad, el sentido de la justicia, la nobleza, la lealtad, la belleza y la bondad, entre otros muchos valores", ha apuntando la delegada.

Este acto, que sirve para rendir homenaje a la obra cumbre de las letras españolas, contará con la participación de alumnado y docentes de centros educativos como el propio IES de Góngora, que acoge esta actividad, colegios como Calasanio, La Piedad, Centro Formativo María Inmaculada y el Colegio de la Esperanza, entre otros.

A estos centros educativos, según ha adelantado Moreno, se sumarán otros colectivos sociales, "como son Futuro Singular, Fundación Promi, Asociación Down Córdoba, Asociación Contra el Cáncer y la ONCE, entidades que participarán un año más con su equipo educativo, para lo que tienen a su disposición ejemplares del Quijote en braille y adaptado a sus capacidades".

"Los cordobeses y cordobesas interesados también podrán participar en esta lectura continuada remitiendo un correo electrónico indicando sus datos para que se les pueda comunicar la hora aproximada de la misma", ha concluido Moreno.

Por su parte, el máximo representante de la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba ha dado a conocer las actividades previstas en las Jornadas Cervantinas, que arrancan mañana viernes, 17 de abril, a las 19,00 horas en el salón de actos del IES Luis Góngora, "con una conferencia a cargo de don Manuel Bermúdez Vázquez" y, posteriormente, tendrá lugar la entrega de premios de su "concurso de poesía y de relatos cortos".

El programa continua el domingo, 19 de abril, a las 11,00 horas con un Paseo por Córdoba, que arrancará en el Ayuntamiento y en cuyo itinerario se visitarán diferentes enclaves relacionados con Miguel de Cervantes y con la unión entre La Mancha y Córdoba.

Tras la lectura continuada de El Quijote del día 23, las Jornadas Cervantinas finalizarán el viernes 24 a las 20,00 horas en la sede de la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba, con una actividad en la que los asistentes podrán elegir su párrafo preferido de esta obra y proceder a su lectura.

Porcuna ha animado a "participar activamente en las diferentes actividades con el objetivo de seguir siendo punto de encuentro entre castellanomanchegos y cordobeses". Las personas particulares que deseen participar en la lectura continuada de 'El Quijote' del próximo día 23 de abril podrán solicitar su inscripción escribiendo al correo 'participacionciudadana@dipucordoba.es'.