La Diputación de Córdoba se suma al Día del Libro reforzando los Rincones Violeta y Ultravioleta de las bibliotecas

Rincón Violeta. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, se suma a la celebración del Día del Libro, reforzando los Rincones Violeta y Ultravioleta de las bibliotecas públicas de la provincia, y en estet caso incorporando "nuevos títulos a estos espacios especializados, con el objetivo de seguir promoviendo una lectura que contribuya a desmontar estereotipos de género y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria".

En este sentido, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha incidido en que "desde 2017 impulsamos la creación y dotación de los Rincones Violeta, destinados a ofrecer literatura infantil y juvenil que apoye la coeducación y fomente relaciones igualitarias y libres de sexismo".

"Además de la imagen corporativa que identifica a estos espacios, animamos a personalizarlos y decorarlos para facilitar su visibilidad dentro de las bibliotecas y su uso por parte de la ciudadanía", ha recalcado.

En el año 2026 la Diputación ha dado un paso más con la puesta en marcha del Rincón Violeta, dirigido al público adulto. Su selección incluye obras feministas y textos vinculados a la igualdad, la prevención de la violencia de género, los buenos tratos y el respeto a la diversidad.

Con estas actuaciones, ha señalado la diputada provincial, "desde la Delegación de Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de una cultura lectora que contribuya a la igualdad real entre hombres y mujeres".

Actualmente existen Rincones Violeta y Ultravioleta en 65 municipios de nuestra provincia, a los que se han enviado 71 títulos diferentes, con la aportación de los 14 de este año, tales como 'Chicas STEAM: Historias inspiradoras de las pioneras de los coches', de Silvia Díez; 'Cometierra', de Dolores Reyes; 'Daniela y las chicas pirata', de Susanna Isern; 'El final de todo esto', de Cristina Fallarás; 'El rosa, el azul y tú (respuestas para peques sobre estereotipos de género)', de Mykarell Blais; 'Elise', de Gravel, y 'La historia de los bonobos con gafas', de Nella Bornia y Adela Turin.

También se incluyen 'La revolución de las invisibles. Mujeres en la historia de España', de Sandra Ferrer; 'Me llamo Pecas', de Raquel Díaz Reguera; 'Mujeres que ya no sufren por amor. Transformando el mito romántico', de Coral Herrera Gómez; 'No seas exagerada. Historia de cómo la medicina olvidó a las mujeres y por qué es importante', de Elizabeth Comen; 'Supermujeres, superinventorias. Ideas brillantes que transformaron nuestra vida', de Sandra Uve; 'Tengo 14 años, y no es una buena noticia', de Jo Wteck; 'Seismil', de Laura Vela y 'Cosas nuestras', de Llu Ros.