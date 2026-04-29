La Diputación de Córdoba se suma al III Encuentro Empresarial IES Nuevas Poblaciones de La Carlota

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la inauguración del III Encuentro Empresarial IES Nuevas Poblaciones de La Carlota. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este miércoles en la apertura del III Encuentro Empresarial IES Nuevas Poblaciones, en La Carlota, una iniciativa que "busca fomentar el contacto entre el tejido productivo y el alumnado de Formación Profesional para favorecer la transferencia de conocimiento y alinear la formación con la realidad del mercado laboral".

Así se ha expresado Fuentes, quien ha destacado que "esta iniciativa es vital para la provincia de Córdoba" si quiere tomarse "en serio la industrialización de la misma", resaltando el "el esfuerzo que hace este instituto por conectar el tejido productivo y las potencialidades tecnológicas de las empresas que tenemos en Córdoba".

"No es solo lo que pueda suponer para los alumnos de la FP su conexión con el tejido productivo, es lo que pueden aportar también esos alumnos para modernizar las estructuras, los aprendizajes de la maquinaria y, en definitiva, reforzar a las empresas de la provincia", ha subrayado el presidente de la Diputación.

El máximo representante de la institución provincial ha destacado el interés que está despertando la Formación Profesional en el mundo empresarial. En este sentido, ha agradecido el papel de la Junta de Andalucía por su apuesta por este modelo y ha insistido en que hay "que reforzar el tejido productivo y la colaboración público-privada, esa es la clave de este encuentro y que lo hagan en La Carlota" es "un orgullo".

Sobre esta cuestión, Salvador Fuentes ha hecho hincapié en que "la FP tiene una gran oportunidad en Andalucía y en Córdoba. Se abren grandes oportunidades ahora mismo en todo el diseño curricular de la formación profesional y en el tejido productivo con grandes trenes que vienen a la provincia y hay que aprovechar con esa iniciativa pública y privada para intentar que esos jóvenes si quieren crear su negocio, si quieren trabajar en su tierra, puedan hacerlo".

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para agradecer el papel que están desempeñando los alcaldes de la provincia porque "están haciendo mucho por su tierra, para crear empleo de calidad y para que su gente, los jóvenes, que al fin y al cabo es lo que quieren todos, se queden a cumplir su sueño y puedan ser capaces de reforzar ese tejido productivo con más competitividad, más eficacia y más oportunidades de empleo".

El alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha agradecido la organización del encuentro formativo y ha destacado del mismo que "pone de relieve la FP, una FP que hoy no tiene un papel secundario sino un papel principal. Además, en este encuentro nuestros jóvenes, no sólo los de nuestro municipio sino también del resto de la comarca, definen qué futuro laboral van a tener".

Finalmente, el secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Florentino Santos, ha manifestado que "este es un encuentro en el que se pone en contacto a empresas del sector productivo con el sector educativo, con la formación profesional. Una Formación Profesional que para la Junta de Andalucía tiene que ser una apuesta de futuro para todas las comarcas, para todas las zonas y, por supuesto, también para La Carlota", ha apostillado.

En este tercer encuentro han tenido lugar dos mesas de debate sobre cuestiones clave como los perfiles profesionales y las competencias que demandan las empresas y las trayectorias de inserción laboral real de la FP.