La Diputación de Córdoba traslada la celebración de la 22ª edición de Avicor al municipio de Montemayor

Autoridades en la presentación de Avicor. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTEMAYOR (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha participado este miércoles en el acto de presentación de Avicor, la Feria Avícola de Córdoba, "encuentro que cumple su 22ª edición y que en esta ocasión se celebrará los días 8, 9 y 10 en el municipio de Montemayor".

De este modo se ha expresado Lorite, quien, acompañado por el alcalde de dicho municipio, Antonio García; el gerente del Centro Agropecuario, Antonio Jiménez, y el presidente de la Asociación para la Protección de la Gallina Sureña, Manuel Llamas, ha afirmado que esta edición se traslada a la Campiña Sur "con el objetivo de dar continuidad al acercamiento de la avicultura autóctona a los pueblos".

"El objetivo principal de este encuentro no es otro que difundir las razas de gallinas autóctonas andaluzas a fin de continuar con las labores conjuntas encaminadas a su conservación, situación que pasa por una integración plena de estas razas en sistemas de producción extensiva", ha señalado Lorite.

Según el responsable provincial, "las razas sobre las que de manera prioritaria se centra esta feria son la Sureña, Utrerana, Andaluza Azul, Combatiente Español, Andaluza Moñuda y el Pavo Autóctono Andaluz".

La feria, ha continuado, "también está dirigida a la exposición de otras aves de gran tradición en nuestra provincia, como son los palomos de raza, palomas mensajeras y de fantasía. Del mismo modo también estarán representadas otras aves exóticas, pavos reales, faisanes, gallinas de Guinea o las anátidas".

Por su parte, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha subrayado la importancia de acoger este evento en el municipio, destacando que "Avicor supone una oportunidad para dinamizar la economía local y poner en valor su tradición vinculada al mundo avícola, ya que la localidad se convierte durante estos días en punto de encuentro para criadores, aficionados y familias, consolidando una cita que combina tradición, divulgación y ocio".

PROGRAMACIÓN AVICOR 2026

El programa de actividades previsto para esta 22ª edición de la Feria Avícola de Córdoba contempla una exposición de razas de gallinas, pavos y ocas autóctonas, además de otra muestra dedicada a gallinas de razas foráneas y ornamentales.

A esta propuesta se sumará una exposición de anátidas y varios monográficos de las razas aviares Sureña, Sureña Enana, Wyandotte enana, Combatiente Inglés Moderno Enano y Serama Europeo.

El programa se completa con una exposición de palomos de raza y palomos de fantasía, una suelta de palomas mensajeras y, cómo no, actividades de promoción gastronómica de productos avícolas autóctonos.