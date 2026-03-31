La Diputación de Córdoba ve "desolador" que la CHG deniegue la concesión de agua en el norte "sin fundamentos"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una visita a La Colada en una imagen de archivo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba considera "desoladora" la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de denegar la solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento del agua del embalse de La Colada, asegurando que se trata de "una decisión que se produce sin una fundamentación jurídica ni técnica".

Igualmente, la institución provincial ha lamentado que "la respuesta se vuelve a realizar en Semana Santa, a través de nota de prensa, sin que se tuviera conocimiento antes de su registro en la institución provincial". No obstante, han aclarado, "se estudiará la situación y se procederá en consecuencia para defender los intereses de la provincia de Córdoba donde sea necesario".

"Con su respuesta, la CHG mantiene su posición inmovilista sin atender a las necesidades planteadas por la administración competente para la prestación de un servicio básico en condiciones de calidad, que pretende desempeñar sus competencias de la forma más garantista posible en la zona norte de la provincia", han señalado desde la institución provincial, asegurando que, "de esta manera, se está impidiendo que la Diputación de Córdoba cumpla correctamente como órgano gestor del servicio público básico de abastecimiento de agua potable".

Además, desde la Diputación han defendido que el proyecto de la Junta de Andalucía y la propia institución provincial "no tiene ninguna deficiencia", resaltando que "las infraestructuras que contempla están plenamente justificadas y son totalmente necesarias para garantizar un suministro de agua de calidad".

Por último, desde la Diputación de Córdoba han remarcado que seguirán "trabajando para solucionar el abastecimiento de agua de calidad en la zona norte de manera definitiva".