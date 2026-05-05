La Diputación de Córdoba vende suelo industrial en Rute para garantizar el crecimiento de las empresas locales

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la firma del acuerdo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Suelo y Vivienda, Cinco, ha culminado este martes una operación que permitirá garantizar la permanencia y expansión de empresas del municipio de Rute mediante la venta de parcelas de suelo industrial en el Polígono Las Salinas. Así, el Salón de Plenos del Palacio de la Merced ha acogido la firma de la venta de cuatro parcelas a Proquisur SL y tres parcelas a Indusmetal Torres SL.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado por la presidenta de Cinco y delegada provincial de Vivienda, Marta Siles, ha destacado durante la firma que "la provincia tiene un desafío muy importante que es la industrialización y la necesidad de incrementar la capacidad productiva de los que están y de intentar ser atractivos para los que vengan y quieran invertir" en las ciudades cordobesas.

"Rute es un pueblo absolutamente estratégico con una capacidad de generar industrias muy grande y era cuestión de poner en carga espacio productivo con todas las garantías para que el talento de la zona pudiese salir adelante", ha señalado Fuentes, destacando que es "un orgullo muy grande" tener los empresarios con los que cuenta la provincia y también la capacidad que ha tenido la Diputación, en este caso Grupo Cinco, "para agilizar los procedimientos y que esto sea una realidad".

Por último, Fuentes ha insistido en la necesidad de ofrecer al ámbito empresarial "calendario y seguridad jurídica como únicas vías de atraer inversiones e incrementar la capacidad productiva. El que quiera crecer en su tierra y producir en su tierra tiene que tener herramientas que le hagan ser competitivo y, en este sentido, los polígonos industriales se están planteando como algo muy dinámico donde se pueden agregar y sumar parcelas; esto rompe el concepto que teníamos antes de polígono industrial tan parcelario".

Por su parte, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, ha recordado que "la Diputación de Córdoba en estos últimos tiempos está trabajando en el desarrollo de suelos industriales y uno de ellos fue este polígono de Las Salinas de Rute". El compromiso desde el pasado mes de septiembre que comenzó este proyecto era "reservar espacio para los empresarios que tuviesen ese intención de adquirir parcelas para crecer y, en el caso de Proquisur e Indusmetal, dos empresas de Rute que están afianzadas y afincadas allí desde hace bastante tiempo".

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha expresado su satisfacción por la venta de estos terrenos y ha insistido en que "el polígono es una necesidad y gracias al trabajo del Grupo Cinco, que ha cumplido, por fin será una realidad después de dos décadas de espera por parte de nuestros empresarios".

En representación de Indusmetal, Teodoro Torres ha agradecido esta operación ya que para "la parcela se quedaba pequeña" para sus necesidades. Con respecto a la finalidad de la nueva adquisición, ha explicado que adquieren "las parcelas para ampliar las instalaciones bien para centro logístico o para una planta de pintura nueva".

Finalmente, Juan Antonio Arcos, de Proquisur SL, ha insistido en que doblan el terreno para ampliar su "capacidad productiva y para un proyecto de autoconsumo de envases" y espera que esto pueda "dar paso a un mayor desarrollo".

ANTECEDES DE LA AMPLIACIÓN DE LAS SALINAS

La intervención de la Diputación, a través del Grupo Cinco, consiguió desbloquear el sector SI-3 Las Salinas gracias a que la institución asumió los costes de urbanización de los propietarios no participantes, obteniendo a cambio más de 7.500 m2 de suelo para su comercialización.

El proceso comenzó en septiembre con las obras de urbanización y en noviembre el proyecto de reparcelación obtuvo su aprobación definitiva. Gracias a esta operación, Proquisur e Indusmetal Torres podrán reforzar su capacidad productiva actuando ellas mismas como promotoras del suelo.

La firma Proquisur S.L, dedicada a la fabricación y distribución de productos de automoción, ha adquirido 2.500 m2 adicionales consolidando una parcela total de 4.685 m2. En el caso de Indusmetal, empresa especializada en la fabricación de cerramientos y estanterías metálicas, ha sumado más de 3.100 m2 a su propiedad alcanzado su superficie total los 10.374 m2.