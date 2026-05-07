La Junta insta a garantizar el Plan de Cobertura del 17M y el debate del lunes ante una huelga convocada en Canal Sur

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SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, ha establecido los servicios mínimos vinculados a una convocatoria de huelga en los centros de trabajo de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) para los próximos días 11, 12 y 14 de mayo, con los que, entre otras cuestiones, insta a garantizar el desarrollo del Plan de Cobertura aprobado por el consejo de administración de la RTVA de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y, "en particular", el debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de formaciones con representación parlamentaria previsto para el próximo lunes día 11.

Así figura en una resolución de la citada dirección general de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con fecha del pasado 5 de mayo, consultada por Europa Press tras su publicación en un número complementario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según se detalla en la resolución, los paros convocados se desarrollarían el lunes, 11 de mayo, en horario de 12,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas; el martes día 12, en horario de 8,00 a 10,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, y el jueves día 14, de 8,00 a 10,00 y de 18,00 a 20,00 horas.

A la hora de establecer los servicios mínimos, desde la Junta tienen en cuenta que "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española", y también la "obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad".

Al respecto, la citada resolución subraya que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, "califica en su artículo 40.1 el servicio público de comunicación audiovisual como servicio esencial, lo que incluye a los servicios de radiodifusión y televisión públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma".

Partiendo de esta base, y tras recibir propuestas por cada una de las "partes en conflicto", la Junta de Andalucía ha establecido los servicios mínimos de cara a estas tres jornadas de paros parciales, que se detallan en un anexo de la resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral.

De entrada, la Administración autonómica considera que "se debe garantizar, con el personal necesario para ello, la preproducción, producción, grabación, emisión y difusión, tanto a nivel provincial como regional, de los espacios previstos en el Plan de Cobertura Informativa de la RTVA para las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026".

Eso incluye "todos los formatos destinados a garantizar el pluralismo político y la participación de las formaciones políticas y, en particular, el debate electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, así como los programas especiales asociados al mismo y los espacios gratuitos electorales, acordados en cumplimiento de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General", precisa la resolución.

Asimismo --continúa el mismo documento--, "se debe garantizar, con el personal necesario para ello, la producción y emisión de la programación informativa relevante que no esté directamente relacionada con el proceso electoral en formato reducido, entendiendo por tal los espacios informativos en radio y en televisión".

"En todo caso, se emitirán las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público que por su urgencia o trascendencia deban ser difundidas de manera inmediata", añade la resolución de la Junta, que concluye avisando que "corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una de ellas".

