La Diputación de Córdoba volverá a convertirse en protagonista de Flora y acogerá una propuesta de 'Flover'

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la presentación de Flora. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, volverá a abrir sus puertas al Festival Internacional de las Flores, Flora, que celebrará su IX edición del 12 al 22 de octubre, "convirtiéndose en una de las grandes citas culturales del otoño cordobés y en uno de los acontecimientos que mejor proyectan la imagen de Córdoba dentro y fuera de nuestras fronteras". En concreto, el Patio Barroco, uno de los "espacios más emblemáticos" de la sede de la Diputación, "acogerá la instalación de 'Flover', uno de los nombres más interesantes del panorama internacional del diseño floral".

Así lo ha afirmado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que, con sede en Nueva York 'Flover' "es conocido por sus arreglos atrevidos, esculturales y poco convencionales. Cada uno de sus proyectos parte de una narrativa visual única, poética y profundamente intencionada, en la que la arquitectura, la moda y la naturaleza dialogan con elementos inesperados, como estructuras metálicas o texturas industriales, dando lugar a instalaciones de enorme fuerza estética y emocional", ha explicado.

"Sin duda, es una oportunidad única para llenar de vida el Patio Barroco de la Diputación, un espacio singular al que el arquitecto Rafael de La Hoz supo dotar de una personalidad inconfundible y que alcanza toda su dimensión formando parte del conjunto monumental del Palacio de la Merced", ha apostillado Fuentes.

Para el máximo responsable de la Diputación, "abrir esta infraestructura al arte contemporáneo significa también abrir" el patrimonio de la institución provincial "a nuevas miradas, demostrando que los edificios históricos siguen siendo lugares vivos, capaces de emocionar y de dialogar con la creación artística actual".

Fuentes ha insistido en que "hablar de Flora es hablar de excelencia, de creatividad y de una manera muy especial de entender el patrimonio, por ello para la institución provincial supone una enorme satisfacción seguir formando parte de este proyecto, abriendo las puertas para que uno de los patios más emblemáticos de la ciudad vuelva a convertirse en un espacio de creación artística de primer nivel".

Pero la implicación de la Diputación "va más allá", pues "Flora representa también una magnífica oportunidad para extender esta experiencia al conjunto de la provincia, llevando el interés por el arte floral contemporáneo a los municipios y haciendo partícipes de esta celebración a vecinos y visitantes de todo el territorio", ha remarcado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en cómo "Flora se ha incorporado por parte de la ciudadanía en las citas culturales de otoño, cobrando una especial relevancia en los espacios educativos, lo que permite sembrar una semilla de respeto por la naturaleza entre los escolares cordobeses".

Tal y como ha remarcado Fuentes, "hablar de Flora es hacerlo de un icono que ha ido creciendo en importancia y visibilización con la incorporación de nuevos talentos, todo ello gracias a la colaboración público-privada, una apuesta que nos lleva a hablar de un proyecto de provincia".

'FLOVER'

En cuanto a la trayectoria de 'Flover', que realizará su intervención en el Patio Barroco de la Diputación, ha trabajado para artistas de la talla de LadyGaga, Arca o Gigi Hadid y para marcas internacionales como Nike, Netflix, Google, YouTube, Spotify, Soho House, GQ o Reebok.

Además, en 2025 la revista The Wed los incluyó entre los 26 mejores floristas de Estados Unidos, un reconocimiento que confirma el extraordinario nivel artístico que podremos disfrutar en el Patio Barroco de la Diputación.