El Foro 'Empleate' convierte a la Diputación de Córdoba en un punto de encuentro entre empresas y demandantes de empleo

Félix Romero (centro), junto al resto de autoridades, en la inauguración del Foro 'Empléate'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge entre este miércoles y mañana jueves el Foro 'Empléate', un evento que se ha consolidado como un punto de encuentro en el que los demandantes de empleo pueden contactar directamente con empresas y acceder a las ofertas laborales que tienen disponibles.

El evento, impulsado por la institución provincial en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y Fundecor, se convierte además durante estos dos días en una plataforma de formación sobre orientación laboral, según ha destacado en su inauguración el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero,

El Foro reúne en el Patio Blanco a 33 empresas que ofrecerán más de 600 oportunidades de empleo durante unas jornadas en las que también están presentes instituciones que darán información sobre el acceso a plataformas públicas para demandantes de empleo, además de sobre los procesos de oposiciones para las ofertas de trabajo público.

Para Romero, este evento "convierte a la institución provincial en la capital de las oportunidades y de la retención del talento cordobés, para que no se vaya fuera". Un evento desde el que, según ha matizado el delegado, "se atiende a la demanda, tanto de la capital, como de la provincia".

"Este Foro no solo ofrece puestos de trabajo, sino oportunidades para construir un futuro de personas, de familias y también de los pueblos de la provincia", ha añadido Romero, quien ha insistido en la necesidad de impulsar la colaboración público privada para la generación de riqueza y de puestos de trabajo en el territorio.

Durante estos dos días, ha continuado el diputado, "los protagonistas son las personas desempleadas que vienen a buscar una oportunidad, pero también lo son las empresas de la capital y de la provincia que dan esas oportunidades, junto con las instituciones que aportan las ofertas de empleo público, como las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros".

En su intervención, Romero ha hecho hincapié en "la diversidad de las ofertas de empleo presentadas por las entidades participantes que abarcan desde perfiles profesionales, que van desde los trabajos que requieren una alta cualificación, como los destinados a ingenieros en distintas especialidades, junto con otros puestos de trabajo dirigidos a tareas vinculadas a los servicios como hostelería o atención a personas mayores".

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha destacado el trabajo conjunto entre la Diputación y la UCO "para que nuestros ciudadanos tengan más oportunidades para obtener el mejor empleo posible con los mejores salarios", a lo que ha añadido la necesidad de ofrecer desde la Universidad "la formación necesaria para alcanzar la mejor capacitación".

Finalmente, el presidente de Fundecor, Antonio Arenas, ha puesto el acento en la labor de nexo de unión de la Fundación entre la Diputación y la UCO y también "entre las instituciones públicas y las entidades participantes, para unir la empresa con el posible empleado, el empleador con el empleado, de tal manera que sea efectivo en la búsqueda de empleo".

Entre las entidades que están presentes en este Foro se encuentran organismos como el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Córdoba, la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba y Fundecor, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las que se encuentran las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil.

Por su parte, en el ámbito de las entidades empresariales, asisten al encuentro Adeco TT S.A., Acción Laboral, Campus Córdoba, Carrefour, Cemosa, Ciece-Atende, Covap, Crit Interim, Deuser Indra Group, Duplach Group, EM&E Group, Eulen Flexiplan, Fepamic, Grupo de Prado, Inserta Empleo, Keyter Group, Kutxabank, La Perla Food Innova, Leroy Merlín, Magtel, Metalcórdoba, Puertas Arse y Silbon, entre otras.

El programa contempla, además, el desarrollo de actividades complementarias de forma que la jornada de este miércoles está centrada en la mejora de la empleabilidad con talleres y seminarios prácticos entre los que se encuentran 'Entrevista on line: destaca y consigue el sí' o 'Entrénate para encontrar empleo', además de seminarios sobre el acceso a las Fuerzas Armadas.

Para mañana jueves se ha previsto la celebración de dos paneles de expertos en formato de mesa redonda en los que se abordará la 'Innovación, tecnología y talento; construyendo el futuro profesional' y 'Conectando talento e innovación: tu oportunidad en retail y alimentación'. Ambas jornadas se desarrollarán en el Salón de Actos de la Diputación.

La entrada al Foro es gratuita y las personas interesadas podarán asistir libremente tanto a la zona expositiva como a las distintas actividades programadas. El evento cuenta con la financiación de la institución provincial, a través de Iprodeco, y su organización se desarrolla en colaboración con Fundecor y la Universidad de Córdoba.