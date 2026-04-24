'Fuenteovejuna', con apoyo de la Diputación de Córdoba, se representará por los vecinos del 18 al 22 de agosto

Silvia Mellado y Salvador Fuentes (centro), entre Gabriel Duque y Eduardo Lucena, con los carteles de la representación de 'Fuenteovejuna'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes el acto de presentación de una nueva edición de 'Fuenteovejuna', representación teatral, que realizan cada dos años los propios vecinos de Fuente Obejuna (Córdoba), del clásico de Lope de Vega y que, en este caso, tendrá lugar del 18 al 22 de agosto en el municipio melariense.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado; por el responsable de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, y por el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha sido el encargado de dar a conocer esta cita, que vuelve con fuerza bajo la dirección de José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis.

Fuentes ha afirmado que 'Fuenteovejuna' es "un grito atemporal que refleja y define el esfuerzo de todo este municipio para mantener un legado cultural que les pertenece, y que ha pasado a ser parte del patrimonio de nuestra provincia".

"La presentación de esta nueva edición nos debe servir para reconocer el trabajo de todo un pueblo, de sus vecinos y vecinas, quienes, de la mano de su Ayuntamiento, continúan su labor de hacer grande esta representación teatral, que vuelve a escena cada dos años", según ha precisado Fuentes.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha querido agradecer el compromiso institucional con la representación, "sin el que no sería posible llevar a escena una propuesta de calidad, cuyo presupuesto casi alcanza los 200.000 euros y que atrae a un número de visitantes que supera las 8.000 personas, edición tras edición".

Mellado ha hecho referencia a que "esta obra de Lope continúa representándose en escenarios tan importantes como Madrid o Almagro (Ciudad Real), pero la nuestra cuenta con la particularidad de representarse en el lugar de los hechos y por los herederos de este legado".

"Más de 200 personas de nuestra localidad están involucradas en un proyecto que en esta ocasión vuelve a escena bajo la dirección de José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis, quienes regresan con una propuesta muy novedosa con la que, sin duda, sorprenderán a quienes nos visiten", según ha asegurado Mellado.

Para la alcaldesa de Fuente Obejuna, "esta representación, más allá de su índole cultural, se ha convertido en un revulsivo turístico y económico para nuestro pueblo, pero también para toda la comarca del Guadiato, gracias al lleno con el que contamos en cada una de las representaciones, con un aforo de 1.200 personas".

Por su parte, el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha señalado lo especial de una edición que se celebra cuando se cumplen 407 años de la publicación de esta obra del Siglo de Oro español, en 1619. Una representación en la que "los vecinos son los protagonistas, tal y como sucede en localidades como El Viso, Santaella, Palma del Río, Montilla, Hinojosa del Duque, Pedroche, Alcaracejos o Benamejí".

Finalmente, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha asegurado "el compromiso y la mano tendida", por parte de la Administración autonómica, "hacia esta propuesta cultural, que se ha convertido en todo un referente que traspasa nuestras fronteras", y que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC).