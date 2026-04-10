Gervasio Sánchez retrata la vida y la lucha de los sobrevivientes de un conflicto en la exposición 'VIDA' en Córdoba

Inauguración de la exposición 'VIDA' del fotógrafo y reportero de guerra cordobés Gervasio Sánchez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge desde este viernes y hasta el próximo 14 de junio la muestra fotográfica 'VIDA', del fotógrafo y reportero de guerra cordobés Gervasio Sánchez, "una exposición que trasciende el fotoperiodismo para convertirse en un manifiesto personal y artístico, en una forma de mirar la vida y el mundo".

Así se ha expresado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha insistido durante la inauguración, en la que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el comisario de la muestra, Gerardo Mosquera, y el propio autor, Gervasio Sánchez, en que en que "en ella Gervasio retrata el después, acompañando a las víctimas en su largo camino hacia la recuperación, cuando el ruido de la violencia ya se ha apagado. Es esa mirada ética y ese compromiso personal con cada rostro lo que hace de su obra algo único".

Fuentes ha abundado en que el proyecto refleja la colaboración con la Universidad de Córdoba, entidad con la que comparten "avances en el ámbito científico" y con quien les une "el empeño por acercar la cultura a la sociedad", algo que se se pudo comprobar "el año pasado durante la Bienal de Fotografía" y ahora vuelven "a unir fuerzas para demostrar que la suma de instituciones es el motor que impulsa la tierra".

El máximo representante de la institución ha insistido en que "este año que es tan especial, pues celebramos el 125º aniversario del maestro Botí y la primera década de este centro, se extiende ahora al recibir a Gervasio Sánchez, una presencia que refuerza nuestro objetivo de ser un espacio vivo, crítico y abierto a todas las miradas y a disciplinas diversas".

Por último, Salvador Fuentes ha querido dar la enhorabuena al propio Gervasio, al comisario Gerardo Mosquera, a la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y a todo el equipo de la Fundación Rafael Botí "por este gran trabajo y esta producción, que seguro llegará a miles de cordobeses que vendrán a comprobar la profunda mirada ética que late en la obra de nuestro paisano".

SIGNIFICADO DE 'VIDA'

De la muestra, el comisario de la misma, Gerardo Mosquera, ha destacado que "aspira a introducir una nueva visión de la obra de Sánchez basada en la fuerza visual y la riqueza comunicativa de las imágenes creadas por él".

"Gervasio es tanto artista tomo reportero de guerra y no existe contradicción en ello, es capaz de potenciar y volver más profundo el sentido de las imágenes que nos muestran la tragedia humana de la guerra y la violencia", ha subrayado Mosquera.

La muestra reúne una selección de cerca de 70 fotografías tomadas por Gervasio Sánchez en décadas de conflictos pero sin establecer una división por temas, origen o fechas. Se muestra a Sánchez de un modo distinto pues se le presenta como un artista de la imagen.

Las imágenes aparecen en ella con un sentido potenciado y más profundo. Las fotografías enseñan cómo la vida se sobrepone y se manifiesta en medio de las ruinas de la guerra y la muerte. Tomando como eje ese triunfo de la vida sobre la violencia destructora de la guerra, Sánchez enseña al espectador cómo los sobrevivientes se reincorporan a sus vidas.

La exposición destaca, por tanto, al Gervasio Sánchez artista mostrando sus fotos por primera vez mezcladas más allá de su contexto y temporalidad. Se establecen entre las imágenes relaciones conceptuales y visuales dándoles una trascendencia individual y un poder relacional.

La muestra, además, es el colofón al Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto 'Julio Anguita Parrado', que durante esta última semana ha celebrado un conjunto de actividades que ha combinado conferencias, mesas redondas y charlas en centros educativos para abordar los nuevos desafíos del periodismo en contextos de guerra y censura, con especial atención en zonas como Irán, Venezuela o el Sáhara Occidental.

El seminario ha sido organizado por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, y ha contado con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía --a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional--, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras.

Se puede visitar en el Centro de Arte Rafael Botí, ubicado en la calle Manríquez, de martes a sábado de 10,00 a 20,30 horas y los domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.