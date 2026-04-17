El Pleno de la Diputación de Córdoba abordará la obra del segundo tramo de la conducción de abastecimiento del Sur

Salvador Fuentes, acompañado de Francisco Garrido, muestra en el plano cómo la nueva conducción sorteará subterráneamente la A-45. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba abordará en su próxima sesión el proyecto de obra para la renovación del segundo tramo de la conducción de abastecimiento de agua del sur de la provincia, desde el embalse de Iznájar, que afecta al tramo intermedio, situado entre Los Prietos y el camino provincial CP-205 y que "ha recibido el visto bueno de la junta de portavoces para su debate en la sesión plenaria del próximo miércoles".

Así lo ha manifestado este viernes el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha comparecido en rueda de prensa para informar de esta actuación acompañado del técnico que ha redactado el proyecto, Francisco Garrido, y del gerente de Aguas de Córdoba, Manuel Martín.

Fuentes ha señalado que "esta obra está contemplada en el Plan Hidrológico de la Diputación 24-27 y viene a resolver un problema estructural en la zona sur y centro de la provincia".

"Estamos hablando de una conducción que contemplaba tres fases para conectar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Iznájar con los depósitos de regulación de Casilla del Monte; la Diputación se hará cargo de las dos primeras, lo que supondrá la sustitución de unas tuberías obsoletas y con más de 50 años de antigüedad que presentan continuas incidencias y fugas, como las más de 350 ocurridas en 2025 en la zona Sur y centro de la provincia", según ha indicado Fuentes.

La primera de estas fases, que ya se ha aprobado, cuenta con un importe de 9,8 millones de euros y una longitud de 7,8 kilómetros, cuyas obras, según ha adelantado Fuentes, "comenzarán en este mes de abril". Ahora se lleva al Pleno de la Diputación la segunda de estas fases, en la que se prevé la instalación de una tubería de función dúctil de un metro de diámetro y unos 8,5 kilómetros de longitud, acompañada de los elementos necesarios para su explotación, control y mantenimiento.

Una vez que el proyecto reciba la aprobación del Pleno, se iniciará una tramitación burocrática, "que incluye la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y la apertura de un plazo de alegaciones de 30 días, tras lo que se procederá a su licitación, por lo que esperamos que la adjudicación de la obra pueda realizarse en el mes de agosto", según ha avanzado Fuentes.

La obra, para la que se prevé un presupuesto de 12,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, incluye los movimientos de tierras necesarios para abrir la zanja en la que se instalarán las tuberías, acondicionar el apoyo de la conducción y su relleno, lo que, según ha explicado Fuentes, "permitirá garantizar su estabilidad, compactación y durabilidad". De esta forma, el presupuesto total aportado por la Diputación a las dos fases del proyecto asciende a 22,2 millones de euros, y beneficiará a una población de más de 240.000 personas.

PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE

El proyecto recoge las actuaciones específicas en los puntos de mayor pendiente o que presenten condiciones singulares, en los que se ha optado por la instalación de tuberías acerrojadas por su capacidad para absorber empujes longitudinales y de reducir la necesidad de ejecutar grandes macizos de hormigón.

En cuanto al apartado funcional, el sistema de explotación y protección que incorpora el proyecto incluye un total de 26 ventosas trifuncionales, ubicadas en las zonas altas, para la expulsión y admisión de aire; 21 desagües ubicados en los puntos bajos del trazado, para facilitar el vaciado controlado de la conducción en operaciones de mantenimiento, limpieza o reparación, y ocho válvulas de corte para mejorar la operatividad, control y la seguridad de la infraestructura.

La ejecución del proyecto ha contemplado ocho conexiones estratégicas con la red existente y con posibles tramos futuros, de forma que se permite el enlace con el tramo anterior y preparar su continuidad con el tramo tercero, lo que asegura la convivencia con las conducciones que están actualmente en servicio.

Por otra parte, durante la ejecución de las obras se garantizará el suministro de agua a la población, para lo que se ha previsto el diseño de una programación específica, de forma que la ejecución de los trabajos no suponga la interrupción del servicio.

Los técnicos han previsto, además, soluciones técnicas singulares en puntos complejos, como el cruce de la carretera N-331, el paso bajo la autovía A-45 o los cruces de los cauces de los ríos Anzur y Salado, estos últimos resueltos de acuerdo a las especificaciones prescritas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La conexión para el abastecimiento de agua de las zonas Sur y centro de la provincia contempla la ejecución de tres tramos que unirán la ETAP de Iznájar con los depósitos de regulación de Casilla del Monte. En este caso, el proyecto contempla la actuación en el segundo de los tramos previstos, entre los términos municipales de Encinas Reales y Lucena.