El Pleno de Diputación de Córdoba aprueba por unanimidad destinar 300.000 euros al Plan contra el Virus del Nilo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante el Pleno de mayo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, ha aprobado este miércoles, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox) el Plan Provincial contra el Virus del Nilo, destinado a municipios menores de 50.000 habitantes y que para 2026 contará con una dotación de 300.000 euros.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas previas al Pleno el portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Martín, quien, además, ha asegurado que "la Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad endémica en España desde 2003, pero la situación vivida en 2024 fue especialmente crítica en Andalucía, con un total de 87 casos y diez fallecidos".

Córdoba, según ha continuado Martín, "por su clima y su riqueza ecológica, especialmente en las zonas cercanas al río Guadalquivir y humedales, es un territorio sensible a la circulación de este virus transmitido por mosquitos".

Por ello, Martín, que ha estado acompañado por la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, ha manifestado que la provincia, "según los criterios establecidos por la Junta de Andalucía", tiene "13 municipios en nivel de riego alto (Alcaracejos, Montalbán, Peñarroya-Pueblonuevo, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, La Rambla, Lucena, Palma del Río, Puente Genil, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, Iznájar y Guadalcázar), 39 municipios en nivel de riesgo medio y 25 municipios restantes en nivel de riesgo bajo".

En este sentido, el objetivo principal de la Diputación "es minimizar el impacto del virus tanto en la población humana como animal destinando una partida de 5.000 euros para cada uno de los 13 municipios de riesgo alto y 3.730 euros para cada uno de los 63 municipios restantes".

"Es fundamental seguir actuando desde la coordinación institucional y facilitando recursos a los ayuntamientos para que puedan desarrollar medidas de vigilancia, prevención y control y, en esta línea, la Diputación contribuye a sufragar los gastos relacionados con el monitoreo y trampeo de larvas y mosquitos adultos", ha afirmado.

Igualmente, la institución colabora en el "el cartografiado de focos, jornadas de desinsectación, campañas de comunicación y sensibilización o la elaboración y actualización de los propios planes municipales, todo ello trabajando conjuntamente gracias a un convenio con la Unidad de investigación competitiva en zoonosis y enfermedades emergentes, Enzoem, de la Universidad de Córdoba y con la Junta de Andalucía", ha añadido el portavoz.

En definitiva, Martín ha relatado que se trata de "una actuación que permitirá anticiparse, colaborar con los municipios y poner recursos encima de la mesa para afrontar con responsabilidad cuestiones que afectan directamente a la salud y a la tranquilidad de los vecinos".

Martín ha recordado una serie de medidas de autoprotección "para protegerse del Virus del Nilo Occidental, centradas tanto en la eliminación de focos de cría en el ámbito doméstico como en la protección personal frente a las picaduras".

Entre las medidas de prevención, se encuentran las tenidas en cuenta en el hogar ya que "muchos mosquitos se crían en espacios privados, por lo que se aconseja realizar una búsqueda activa y eliminación de acumulaciones de agua, la gestión de recipientes, el mantenimiento de infraestructuras, el tratamiento de aguas estancadas o los depósitos de agua, entre otros", ha añadido.

Del mismo modo, para evitar las picaduras, especialmente en zonas de riesgo, se deben de tener en cuenta una serie de medidas como "barreras físicas, vestimenta adecuada, uso de repelentes, crear hábitos preventivos y el uso de insecticidas, entre otros. Además, se aconseja evitar zonas críticas y jardines, ya que los setos y arbustos bien regados sirven de refugio a los mosquitos durante las horas de calor", ha concluido.

CONVENIO CONSORCIO PUNTOS VUELA

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha anunciado "la aprobación de un convenio junto con al Consorcio Puntos Vuela por valor de 104.000 euros, con el objetivo de garantizar el funcionamiento, el equipamiento y el sostenimiento de la red de dichos puntos en toda la provincia".

Alguacil ha recalcado que "son más de 73 los puntos instalados en toda la provincia", por lo que se vela "no solamente por el equipamiento y la seguridad de la red, sino también se ha destinado con una aportación de cerca de 500.000 euros para los contratos de los dinamizadores que cada punto vuela tiene en su municipio".

Finalmente, Alguacil ha concluido asegurando que "son 724.000 euros los aportados a los Puntos Vuela y seguiremos trabajando porque la dinamización de dichos puntos y el acercamiento de los ciudadanos a la tecnología sea cada vez más sencilla y más segura de la mano de la Diputación de Córdoba".

Además, el Pleno también ha tomado conocimiento de la renuncia del hasta ahora diputado socialista Esteban Morales tras su elección como diputado en el Parlamento de Andalucía.