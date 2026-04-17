Salvador Fuentes recibe un galardón Puerta Verde en la II Gala Benéfica 'La belleza de la vida' de Córdoba

Salvador Fuentes, durante su intervención en la II Gala Benéfica 'La belleza de la vida'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la II Gala Benéfica 'La belleza de la vida', organizada por la parroquia de Santa Luisa de Marillac de la capital cordobesa, en cuyo marco el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha recibido el galardón Puerta Verde, en la categoría de 'Personaje público' en reconocimiento a la colaboración de la Diputación con esta congregación.

Fuentes ha expresado su orgullo por recibir este galardón, si bien ha señalado que "la medalla de oro, el trofeo de verdad, os lo lleváis vosotros cada vez que dais esperanzas en el Sector Sur y el Guadalquivir, cada vez que mejoráis la vida de la gente".

El máximo representante de la institución provincial ha alabado al párroco de esta iglesia por su "encomiable labor, es un cura diez, de esos que nacieron para hacer el bien y que han decidido llevar la alegría por bandera". "Nos recuerda a esos gigantes como San Juan Bosco en Turín o San Felipe Neri en Roma, pero traído a nuestra Córdoba de hoy. Es un entusiasta que entiende que el Evangelio se escribe con hechos, con sonrisas y con una fe inquebrantable en los jóvenes".

La Diputación de Córdoba colabora con esta parroquia en tres proyectos. Por un lado, La Maleta de Julia, dirigido a chavales de entre 18 y 25 años a los que se les da techo y comida, además de formación y las herramientas para poder integrase en la sociedad. Fuentes ha destacado que "este programa es el abrazo que evita que nuestros jóvenes caigan al vacío, que esa maleta que antes estaba vacía o llena de miedos se llene de dignidad".

En el marco de este proyecto, la institución provincial ha colaborado en obras tan importantes como la adecuación de las duchas y estancias de San Martín de Porres y la rehabilitación de la cocina de Santa Luisa de Marillac.

Del mismo modo, ha apuntado Fuentes, "apoyamos el proyecto Puerta Verde, un espacio de ocio y hábitos saludables para los niños del barrio. Es un refugio donde se aprende a crecer con salud y alegría", mientras que "la tercera de las iniciativas en las que estamos involucrados es Las Tres llaves, destinada a los jóvenes del Guadalquivir y el Sector Sur, en la que se les enseña que no hay fronteras para sus sueños y que la vida empieza y termina en sus manos".

Para finalizar, el presidente de la Diputación ha reafirmado su compromiso con la Parroquia de Santa Luisa de Marillac asegurando que "no os vamos a soltar de la mano, os vamos a ayudar en todo lo que podamos. Que el ejemplo de Don Miguel quede en todos nosotros para seguir construyendo esa Córdoba mejor que todos sus barrios merecen", ha concluido.