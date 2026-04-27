Salvador Fuentes visita las obras en el primer tramo de la ETAP Iznájar-Los Prietos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), visita las obras que se están realizando en el primer tramo de la ETAP Iznájar-Los Prietos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Iznájar para conocer el estado de la obra que se vienen realizando en el tramo I de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Iznájar-Los Prietos, "una actuación que se enmarca en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027 y que contará con una inversión total de 9.803.173 euros".

Así lo ha explicado Fuentes, quien ha insistido en que "el objetivo de esta actuación, iniciada en el mes de enero, es la renovación del primer tramo de la principal arteria de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia, la cual da servicio a más de 280.000 habitantes de la Subbética, la Campiña y del Valle del Guadalquivir occidental de la provincia".

Esta actuación, según ha continuado, "vendrá a dar respuesta a las numerosas incidencias que se venían registrando en este trazado y que suponían la pérdida de miles de metros cúbicos de agua. Se ataja así un problema gracias a esta obra que contará con una duración cercana a los 18 meses y que contribuirá a duplicar el caudal de agua", ha remarcado.

"Esta mejora concluirá con otras dos fases más y supondrá la renovación de 24 kilómetros de tuberías de la principal arteria de aguas de la provincia de Córdoba", ha matizado el presidente de la institución provincial.

El máximo responsable de la institución provincial ha remarcado que "desde el punto de vista técnico, con esta intervención se aumentará la capacidad de transporte desde los 700 l/s actuales hasta los 1.200 l/s, lo que supone la capacidad máxima de tratamiento de la ETAP de Iznájar, y esto posibilitará atender las demandas de caudales actuales y garantizar un ahorro de agua, al minimizar las pérdidas en la red, como económico, al reducir los costes asociados".

Según Fuentes, "la arteria que va a ser renovada y dada su antigüedad, superior a 50 años, se encuentra en un estado deficiente, siendo numerosas las averías y roturas que experimenta, con pérdida de sección y revestimiento que disminuyen su capacidad de transporte del caudal".

Se procedemos así "a la implantación de 7.850 m de nueva conducción de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro interior, además de ejecutar un total de 14 conexiones a los diferentes ramales a los que da servicio y a los depósitos existentes a lo largo del trazado de la conducción, garantizando la conectividad y operatividad de la red", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que no es "una actuación aislada, sino que está garantizada su continuidad, habiéndose redactado ya y aprobado por el Pleno el proyecto correspondiente al segundo tramo, de aproximadamente 8.320 metros, comprendido entre Los Prietos y el camino provincial CP-205, con un presupuesto de 12.464.532,33 euros, totalizando una inversión superior a los 22 millones de euros en el próximo bienio".