Salvador Fuentes visita las obras de la red de abastecimiento de agua en las aldeas de Fuente Obejuna (Córdoba)

Salvador Fuentes (izda.) habla con Silvia Mellado, junto a las obras que se ejecutan en la red de abastecimiento de las aldeas de Fuente Obejuna. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación, en una primera fase iniciada en marzo, renovará 5.100 metros de tuberías, buscando sostenibilidad y calidad del servicio

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes a Fuente Obejuna (Córdoba) para interesarse por la ejecución de una primera fase de la actuación iniciada el pasado 30 de marzo y que supondrá la mejora en la conducción de abastecimiento de agua para las aldeas de la zona norte de este municipio del Guadiato.

En relación con esta intervención, Fuentes ha señalado que "con un presupuesto de 756.937 euros, trabajamos en el tramo entre las cercanías del depósito municipal de la aldea de Los Pánchez y el depósito regulador de 1.000 metros cúbicos de Ojuelos Bajos, solucionando, entre otras, los incidentes que provocan las roturas de la red en las inmediaciones del cruce del Alcornocal y que tantos problemas originan en la zona".

"El abastecimiento a las aldeas del municipio de Fuente Obejuna se realiza a través de una conducción en alta compuesta en su mayor parte de fibrocemento y diámetros entre 200 y 100 milímetros, que llenan los depósitos de abastecimiento de la red desde de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Sierra Boyera", ha detallado Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, "como consecuencia de la antigüedad de esta red, con más de 35 años, se producen de manera constante averías que afectan al servicio y que suponen un alto coste de reparación, de ahí la necesidad de acometer, de manera progresiva y en distintas fases, la renovación de este engranaje".

Fuentes ha hecho hincapié en que "en esta primera intervención se procederá a la mejora de 5.100 metros lineales de tubería de fundición dúctil, garantizando así la sostenibilidad y la calidad del agua que llega a estas aldeas de Fuente Obejuna. Una primera fase a la que se sumará en breve una segunda actuación sobre 2,5 kilómetros de conducción más y alcanzar los 1,5 millones de euros" de inversión.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha agradecido esta actuación, que servirá para dar respuesta a "las constantes averías que venimos sufriendo en nuestras aldeas, y empezamos con esta primera fase que, sin duda, continuará con otras que nos permitirán dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas".