Almería conmemora el LXXV aniversario de la Coronación Canónica de su patrona, la Virgen del Mar

Acto de conmemoración el LXXV aniversario de la Coronación Canónica de la patrona de Almería, la Virgen del Mar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Almería ha vivido este domingo una jornada marcada por la conmemoración del LXXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Mar, patrona de la ciudad. Miles de fieles, vecinos de la capital y visitantes, han acudido al Santuario Diocesano de la Virgen del Mar para venerar a la patrona.

Según han detallado la Diputación y el Ayuntamiento en una nota conjunta, a la Santa Misa Estacional oficiada por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, han asistido el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la alcaldesa, María del Mar Vázquez; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando; además de representantes de la sociedad militar y judicial de la provincia y de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, encabezados por su presidente, José Rafael Soto.

El presidente de la Diputación de Almería ha dado la "enhorabuena a la Hermandad por la programación que ha organizado con motivo del 75 aniversario de la Coronación" y ha relatado que "a pesar de las precipitaciones y de no haber podido procesionar este domingo por las calles de Almería y celebrar la Misa en la Plaza de la Constitución como estaba previsto, los devotos a la Patrona hemos llenado el Santuario de la Virgen del Mar".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la profunda vinculación que une a la Virgen del Mar con la historia y la identidad de la ciudad de Almería y ha recordado que la Patrona "es un patrimonio de pasado, presente y futuro que une a generaciones de almerienses en un mismo sentimiento".

Vázquez ha considerado este aniversario "como una oportunidad para mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza, y también para proyectar Almería al exterior a través de su patrimonio espiritual, cultural y artístico" y ha recordado la trascendencia histórica que supuso la Coronación Canónica de la Virgen del Mar en 1951. Hecho con el que quedó sellado un amor profundo entre la ciudad y su Patrona.

Asimismo, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a la Hermandad de la Virgen del Mar, a su hermano mayor, Jorge Juan Fernández, y a todos los que conforman el equipo de la Hermandad "por el trabajo que realizan a lo largo de todo el año y por la iniciativa de celebrar una fecha tan importante".

Concluida la eucaristía con los sones el himno a la Virgen del Mar a cargo de la Coral del mismo nombre, el templo ha permanecido abierto durante toda la mañana, lugar por el que han pasado miles de fieles para venerar a la Patrona de Almería. Al mediodía, se ha celebrado un concierto a cargo de la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.

El programa de actos inicialmente previsto para esta conmemoración tan especial y emotiva, que incluía el traslado de la Virgen del Mar hasta la Plaza de la Constitución, donde se iba a celebrar la Santa Misa antes de la Procesión Extraordinaria, se ha visto alterado por las inclemencias meteorológicas previstas. Ante ellas, "y con el firme propósito de preservar la talla, así como el juego de preseas y ornamentos de la Virgen, la Muy Antigua, Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Dominica Hermandad de la Santísima Virgen del Mar Coronada, informó este sábado de que finalmente la celebración de la Santa Misa, que ha sido retransmitida en directo por Canal Sur Televisión, se llevaría a cabo desde su Santuario Diocesano.