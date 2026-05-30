La Alpujarra Almeriense celebra la primera jornada de música y gastronomía del Festival Murmura

Festival Murmura - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Rágol y Fondón han sido las dos localidades que protagonizaron anoche el estreno de la sexta edición del festival 'Murmura Alpujarra', recogiendo así el testigo de Canjáyar, Almócita y Padules del año pasado con la misma filosofía, "ofrecer a los asistentes, y también a los vecinos, una cita cultural, musical, patrimonial y gastronómica que está ya plenamente integrada en el corazón de la provincia en cada mes de mayo, con un progresivo y notable incremento de su prestigio, reconocimiento y apoyo del público, que valora todas las bondades que hacen del él una experiencia sobresaliente".

Tal y como ha señalado la Diputación en una nota de prensa, tras un "animado y rítmico" pasacalles de Gata Brass Band que partió desde la Plaza de la Constitución de la localidad, fue el Parque Medioambiental de Rágol el lugar escogido para la inauguración oficial del festival, con la presencia de la alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez Colomina, la vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, y el máximo responsables de Crash Music, Diego Ferrón.

Así, el alcalde de Rágol, Rodríguez Colomina, ha ofrecido una "calurosa bienvenida" a la localidad y a la Alpujarra Almeriense, "el mejor lugar del mundo", asegurando que "Festival Murmura conecta con nuestra filosofía de promoción del turismo activo y patrimonial como motor económico y diferenciador de nuestro municipio".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, destacó que "el Festival Murmura se ha consolidado como una de las grandes citas musicales y culturales de la provincia de Almería. Su formato boutique y una propuesta que une música, patrimonio, gastronomía y naturaleza han sabido conectar con un público cada vez más amplio, que busca experiencias singulares en entornos únicos como los que ofrece La Alpujarra almeriense".

Morales subrayó que "Murmura es mucho más que un festival de música, es un proyecto que implica a toda una comarca y que demuestra la fuerza que tiene la colaboración entre ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y patrocinadores privados. Desde la Diputación apoyamos iniciativas como esta porque la cultura es un motor de desarrollo social y económico, capaz de atraer visitantes, generar oportunidades, dinamizar nuestros pueblos y poner en valor todo el potencial de nuestro interior".

Por último, desde Crash Music, su responsable Diego Ferrón ha agradecido toda la colaboración institucional y privada que hace posible "organizar eventos culturales en espacios idílicos" y que "Murmura sea ya un festival con una filosofía plenamente reconocida y respaldada tanto por el público que repite cada año, como el nuevo que se suma, como por los galardones que acumula en apenas seis años, como ese 'Mejor Programación Cultural' en los premios internacionales Iberian Awards el pasado mes de marzo".

Tras el brindis y palabras de bienvenida, Gata Brass Band ha vuelto a retomar los compases musicales con ese genuino sonido jazz y swing de Nueva Orleans que les caracteriza.

La banda integrada por instrumentos de viento-metal (saxos, trompetas, trombón y tuba) y percusión hizo las delicias de los asistentes con sus ricos y variados ritmos, que beben del second line, funk, hip hop, música latina, rock, disco y jazz.

Además del acto inaugural y el concierto de Gata Brass Band en Rágol, la actividad de Festival Murmura contó también con otras dos actividades en Fondón.

Se trata así de un encuentro profesional que se realizó en la Bodega Pura Vida y que sirvió para compartir ideas, lanzar puentes para futuras colaboraciones y reforzar esas sinergias entre el patrimonio natural, la gastronomía y los eventos musicales y culturales.

La noche terminó su actividad con uno de los formatos clásicos de Crash Music, el 'secret show' con el que el público no sabe qué artista va a actuar hasta que no sale al escenario.

La sexta edición de Festival Murmura se celebrará del 29 al 31 de mayo, organizado por Crash Music y la Fundación Music For All y con el apoyo institucional de la Diputación Provincial con Sabores Almería e Identidad Almeriense.

Además, cuenta con el patrocinio principal de Estrella de Levante y la colaboración oficial de Brugal, Schweppes, Cupra Indalo Motor, Luxapears y Grupo Ecoinver.

SÁBADO

La sesión 'festivalera' principal de Murmura tendrá lugar este sábado, 30 de mayo, desde las 11,30 y hasta las 17,00 horas en el Escenario Bodega situado en Fuente Victoria (Bodega Cepa Bosquet) y desde las 17,30 horas y hasta las 2,00 horas del domingo en el Escenario Plaza de Toros desde el coso de Laujar del Andarax.

Una "maratoniana jornada de conciertos" con un cartel que contará en Fuente Victoria con nombres como Arco, The Molotvs, Guadalupe Plata y Maruja Limón.

En esta línea, Arco es quien fuera motor de El Puchero del Hortelano, que ha forjado una "sólida carrera en solitario" con discos que "transmiten verdad, honestidad y una capacidad de conectar con el público a prueba del paso del tiempo".

Desde las islas británicas llegarán The Molotovs, que aportarán "otra dosis genuina de rock con la insultante juventud de dos hermanos, chico y chica, que no fue impedimento para abrir conciertos de Iggy Pop o ser recomendados por Blondie o Loquillo", según ha señalado el comunicado.

Por su parte, Guadalupe Plata pondrá "toda su fuerza instrumental y vocal para dar más calor al festival", mientras que Maruja Limón harán lo propio desde su denominación de origen almeriense.

Las últimas entradas para los conciertos en Fuente Victoria y el del domingo siguen a la venta en la web, donde se pueden consultar todas las localizaciones, programación y horarios al detalle.

Además, el sábado también tiene lugar un sendero del esparto en Rágol por la mañana, que se completará a las 16,00 horas con un taller en el Parque Medioambiental.

DOMINGO, SESIÓN DE CLAUSURA

El domingo, 31 de mayo, será un día "con un marcado carácter familiar y multidisciplinar, con varias propuestas diurnas, casi todas ellas de entrada libre".

A las 10,00 horas comenzará una ruta de senderismo guiada y en familia desde Bayárcal, y a las 10,30 horas habrá una degustación gastronómica con desayuno molinero en Almazara de la Vega en Canjáyar. A las 12,00 habrá hasta cinco actividades en otras tantas localidades de la Alpujarra Almeriense.

Una actividad familiar con 'Cuentos afinados' de tradición oral con Paula Mandarina en Alcolea, una slam poética con Nadie y Los Sueños Eléctricos en Beires, microteatro con Las Cruces Teatro en Almócita, una sesión Ecstatic Dance en Enix, y una gymkana familiar en Alboloduy.