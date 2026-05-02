Arranca la Feria del Vino de Laujar de Andarax (Almería) este sábado en la Plaza de Toros

El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, la alcaldesa, Almudena Morales, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visitas a bodegas y expositores que se encuentran en la Plaza de Toros. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La Feria del Vino de Laujar de Andarax ha arrancado este sábado en la Plaza de Toros del municipio. Durante estos días va a reunir a nueve bodegas, y en total son 30 expositores y acogerá a visitantes llegados de diferentes puntos de la provincia y de Andalucía.

Tal y como ha indicado la Diputación de Almería en una nota, además, este sábado, ha contado con la visita del vicepresidente de la institución provincial, Ángel Escobar; la vicepresidenta y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales; y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

En contexto, la cita, que se desarrolla durante los días 2 y 3 de mayo, reúne en Laujar de Andarax a diez bodegas procedentes de distintos puntos de Almería y Granada, así como a 30 expositores vinculados a la gastronomía, embutidos, dulces, productos agroalimentarios, artesanía y otras propuestas relacionadas con los productos de cercanía. La feria se celebra por segunda vez en la Plaza de Toros de Laujar de Andarax.

Durante la bienvenida, Escobar ha señalado que "esta feria vuelve a situar a Laujar de Andarax como punto de encuentro para el vino, la gastronomía, las tradiciones y los productos de cercanía, con una programación que permite conocer mejor el trabajo de bodegas, productores y empresas vinculadas al territorio".

Asimismo, el vicepresidente de la Diputación ha señalado la presencia de empresas de Sabores Almería en esta cita y ha precisado que "el vino en la provincia de Almería, y especialmente en la comarca de la Alpujarra, forma parte de una tradición vinculada a la agricultura, al turismo y a la actividad económica local".

En este sentido, ha felicitado al Consistorio de Laujar de Andarax por la organización de la feria, así como a la Administración autonómica, bodegas, empresas, productores y expositores participantes.

Por su parte, la alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha agradecido la presencia de las instituciones, bodegas, empresas y expositores participantes, y ha señalado que "esta feria es una oportunidad para mostrar el vínculo histórico de Laujar con el vino y con una forma de vida ligada a la tierra, a nuestros productores y a nuestras tradiciones".

Asimismo, Morales ha destacado que "durante este fin de semana, Laujar abre sus puertas a vecinos y visitantes para compartir una programación en torno al vino, la gastronomía, la música y los productos de cercanía".

Por su parte, el consejero de Agricultura ha reconocido el trabajo de los viticultores y bodegueros y les ha animado a seguir avanzando "en esta senda de calidad, innovación y respeto por la tradición". Fernández-Pacheco ha defendido que los vinos de Almería son actualmente "sinónimo de singularidad y excelencia" y que la provincia de Almería cuenta con 1.062 hectáreas de viñedo y 23 bodegas.

Después de dar la bienvenida a todos los asistentes, han recorrido los diferentes 'stands' instalados en el recinto, donde han podido conversar con las bodegas, empresas agroalimentarias, artesanos y expositores participantes en esta edición.

En suma, la Feria del Vino de Laujar es una cita vinculada a la promoción del producto local, la tradición vitivinícola y la actividad económica del municipio, con una programación que incluye catas, actuaciones musicales, gastronomía y diferentes propuestas para vecinos y visitantes durante todo el fin de semana.