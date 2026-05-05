Ashal hace entrega de sus reconocimientos en una gala en la que apela a la unidad del sector en Almería

Gala de la Hostelería de Ashal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha celebrado su XXIV Gala de la Hostelería en la que ha hecho entrega de galardones y reconocimientos a profesionales y miembros del sector y en la que su presidente, Pedro Sánchez-Fortún, ha apelado a la unidad del sector para afrontar su futuro.

El representante de la entidad ha llamado al "esfuerzo compartido" y a la colaboración entre sector público y privado para avanzar tras casi cinco décadas de trayectoria en las que la hostelería "ha sido y sigue siendo una pieza clave en el desarrollo del turismo y la actividad económica en Almería".

Según ha explicado la Diputación de Almería en una nota, uno de los bloques centrales del acto ha estado dedicado al IV Campeonato Provincial Ashal Tapas para distinguir a los finalistas del certamen. El primer premio ha sido para Raúl Caído (Catering En Esencia), seguido de Jesús Camacho (Venta del Pobre, Níjar) y Emilio Carmona (Restaurante La Villa, Aguamarga).

Asimismo, se ha reconocido al conjunto de participantes en el campeonato, así como a los profesionales que han colaborado en su desarrollo, destacando el "alto nivel" mostrado en esta edición y el impulso que supone para la proyección de la gastronomía almeriense.

En el ámbito formativo, Ashal ha entregado el reconocimiento al Mejor Expediente Académico de la Escuela de Hostelería de Almería, que ha recaído en José Visiedo Piedra, quien ha obtenido una calificación media de diez; "en un gesto que pone en valor la preparación de las nuevas generaciones de profesionales".

La gala ha incluido un homenaje a empresas con más de 25 años de vinculación a la asociación, como Café Cator, destacando su papel como referentes en el sector y su contribución al tejido empresarial de la provincia. También se ha reconocido la trayectoria de Aniceto Eventos, establecimiento anfitrión, por su evolución y consolidación como referente en la organización de eventos en Almería. Ambos son ya socios de honor.

Ashal ha puesto igualmente el foco en el valor de los trabajadores, entre ellos, Manuel Francisco Aguilar Moya (Kiosco Luis Marín), Patricia Bautista López (Avenida Hotel) y Francisco Javier Álvarez Barranco (Restaurante Quesería La Galatea), de quienes se ha destacado "su dedicación, profesionalidad y calidad humana". El Premio Ashal al Mérito Turístico ha sido concedido este año a la Asociación de la Prensa de Almería.

Al acto ha acudido el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, quien ha felicitado a Ashal por la celebración de la gala y a todos los profesionales, empresas y entidades reconocidas.

"La hostelería almeriense representa economía, empleo, atención al cliente y una forma propia de mostrar lo mejor de la provincia", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado la colaboración con el sector hostelero y gastronómico al tiempo que ha destacado que "producto, talento y promoción son elementos que contribuyen a reforzar la presencia de Almería en el ámbito gastronómico".

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha valorado una gala que "viene a reconocer el enorme esfuerzo que la Asociación de Hostelería de Almería realiza cada año en la ciudad para potenciar el sector alimentario y hotelero". Desde el Ayuntamiento, "apoyamos este tipo de iniciativas que hacen que Almería siga creciendo y convirtiéndose en una ciudad turística con una gastronomía única".

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha incidido en que España es segunda potencia en pernoctaciones y primera en hostelería. "El mundo entero nos quiere copiar, pero no se puede porque la clave es el amor, trabajo y dedicación. Así que sentiros orgullosos de ser hosteleros", ha remarcado durante un acto al que también ha asistido la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín.