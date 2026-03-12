El automovilismo almeriense reconoce a sus campeones en la Gala de la Copa Diputación 2025

Gala de la Copa Diputación 2025 de automovilismo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha celebrado la Gala de Campeones Provinciales de Automovilismo Copa Diputación de Almería 2025 para reconocer "el talento, el esfuerzo y los logros" de los pilotos, copilotos y escuderías que han protagonizado la temporada automovilística en el calendario provincial.

Durante el evento se han entregado los trofeos a los campeones y destacados de las diferentes categorías de la Copa Diputación de Automovilismo, una competición que recorre cada temporada distintos municipios a través de pruebas de rallyes, subidas de montaña y otras disciplinas del motor, "consolidándose como uno de los grandes referentes deportivos del calendario provincial", según ha indicado la institución provincial en una nota.

En pilotos, el podio de la temporada ha estado formado por José Antonio Aznar Sánchez, que se ha proclamado campeón provincial, seguido por José Miguel López Mañas como subcampeón, mientras que la tercera posición ha sido para Juan Antonio Gómez Ruiz.

Por su parte, en la categoría de copilotos, el título provincial ha sido para Osel Román Ruiz, con Alejandro Castillejo García en segunda posición y Alejandro Leseduarte Fernández completando el tercer puesto de la clasificación.

Además, durante el evento se han concedido diversos reconocimientos especiales a deportistas almerienses que han destacado en competiciones autonómicas y nacionales durante la temporada pasada. Entre ellos figuran Manuel Reyes Martínez, campeón de pilotos de la Copa FAA; Raquel Leiva Martín, campeona de copilotos la Copa FAA; Daniel Hernández Peña, campeón de Andalucía de karting en categoría senior; o Federico Mogni, campeón de España en la categoría T4 de todo terreno.

Igualmente se han reconocido los logros deportivos de Francisco Manuel Puertas Pérez, que ha firmado una destacada temporada proclamándose campeón de la Supercopa Renault Clio Trophy, de la Copa Clio Trophy de Tierra y campeón de España junior del CERA.

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que "esta gala representa el reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento de los pilotos, copilotos, equipos y clubes que hacen posible que el automovilismo siga creciendo en nuestra provincia".

El Trofeo Diputación, según ha añadido, se ha consolidado como un "gran escaparate del motor almeriense" y como una "oportunidad para poner en valor a deportistas que compiten al máximo nivel y llevan el nombre de Almería por toda Andalucía".

En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación Provincial seguiremos apoyando el deporte del motor y colaborando con la Federación Andaluza de Automovilismo para impulsar competiciones que recorren nuestros municipios y generan actividad deportiva, social y económica".

"Este campeonato es un ejemplo de cómo el deporte también sirve para promocionar el territorio y fortalecer la gran afición al automovilismo que existe en la provincia", ha añadido Cruz, quien ha felicitado a todos los campeones de esta edición de 2025.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso ha manifestado que "esta cita nos reúne para reconocer el esfuerzo, el talento y la pasión de quienes hacen posible que nuestro deporte siga creciendo año tras año. Gracias al compromiso con el automovilismo, la provincia de Almería se ha consolidado como uno de los grandes referentes del motor en Andalucía, situándose a la cabeza en número de pruebas celebradas dentro del calendario autonómico".

Además, ha indicado que "ese liderazgo no es fruto de la casualidad" sino que "es el resultado del trabajo coordinado de instituciones, con especial reconocimiento a todos los ayuntamientos que colaboran con nuestras pruebas, a los clubes organizadores, oficiales, voluntarios, patrocinadores y, por supuesto, de nuestros deportistas".

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado que "Almería trabaja cada día para ser una ciudad activa que apuesta por el deporte y por acoger grandes eventos que dinamizan la ciudad y proyectan nuestro territorio".

Casimiro subrayado la importancia de citas como el Rally Costa de Almería para la promoción deportiva y turística de la provincia. Asimismo, ha agradecido al Automóvil Club de Almería los dos reconocimientos concedidos al Ayuntamiento durante la gala.