El Campeonato de España y Andalucía de Enduro se celebra en Antas (Almería) del 17 al 19 de abril con casi 200 pilotos

Presentación del XXVII Enduro '100 Millas de Antas'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Antas y el Motoclub 100 Millas de Antas han presentado el XXVII Enduro '100 Millas de Antas', prueba del Campeonato de España y de Andalucía de esta modalidad que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril en el municipio.

La prueba, con tres tramos especiales cronometrados, prevé una inscripción de entre 190 y 200 participantes, según ha informado la institución provincial en una nota.

La diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha indicado que la prueba reunirá a participantes acompañados de sus equipos técnicos durante el fin de semana, en el que se desarrollarán las actividades previstas en el calendario de la competición.

Por su parte, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha aludido a la colaboración que permite la celebración de esta prueba de carácter nacional en el municipio, así como a la repercusión prevista para la localidad durante los días de competición.

El representante del Motoclub 100 Millas de Antas, José David Guerrero, ha detallado que la prueba se desarrollará sobre un recorrido de entre 60 y 65 kilómetros, con tres especiales cronometradas y una prueba prólogo nocturna el viernes, denominada Supertest, en la que participarán los 20 pilotos con mejores tiempos.

En cuanto al programa, el viernes 17 de abril se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas de los participantes y sus motocicletas en la 'Era del Lugar de Antas', donde también se instalará el parque cerrado. Ese mismo día tendrá lugar el 'briefing' de pilotos y la disputa del Supertest nocturno.

Las jornadas principales de competición se celebrarán el sábado 18 y el domingo 19, con salida del primer piloto a las 9,00 horas y finalización en torno a las 15,00 horas. La entrega de trofeos está prevista al término de la última jornada, sobre las 16,00 horas.