La V Carrera Azul por el Autismo presenta su camiseta para la cita solidaria del 22 de marzo en Almería

Presentación de la camiseta de la V Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Altea ha presentado la camiseta de la V Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo, una prueba que se celebrará este domingo 22 de marzo en Almería con 2.000 plazas disponibles y que se ha consolidado como una cita del calendario deportivo local al unir deporte, inclusión y solidaridad.

La carrera contará con un recorrido de cinco kilómetros, con 2,5 kilómetros de ida y 2,5 de vuelta, por el Parque de las Almadrabillas y el Paseo Marítimo, en un entorno urbano frente al mar.

Tras la prueba, los participantes disfrutarán de actividades lúdicas y musicales, de modo que la jornada se completará como una fiesta del deporte y la convivencia, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

La diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha agradecido a Altea la organización de esta cita deportiva y ha señalado que con esta carrera se marcan el objetivo de visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad, además de mostrar las fortalezas de estas personas y la labor de sus familias.

En este sentido, ha dado las gracias a Eva y a su equipo por dar visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista "a través de esa marea azul" y ha invitado a "todos los almerienses" a sumarse a esta fiesta de carácter inclusivo.