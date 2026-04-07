Cooltural Fest de Almería completa el cartel de su novena edición con más de 80 artistas, entre ellos Marlena y Ginebras

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y Diego Ferrón de Crash Music en el acto de anunciación de los últimos artistas que completan el cartel del festival. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cooltural Fest ha anunciado este martes los últimos artistas que completan el cartel de su novena edición, que supera los 80 nombres y cuyos días principales se celebrarán del 20 al 23 de agosto, con una fiesta de clausura prevista para el día 29. Entre las nuevas incorporaciones figuran Kakkmaddafakka, las gallegas Bala, Depresión Sonora, Ginebras, Hey Kid, Melón Diesel, Marlena, VVV [Trippin'you], Profesor Popsnuggle y Laura Diepstraten, según se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

El cartel se completa con otros nombres como Angie Sánchez, Bicicleta, Cientocero (tributo a Supersubmarina), Extraños Pasajeros, Fascinado Club, Salistre, Pilu, Rbt!, Miriam Amat, Bita y Lian Faz, que participarán en la zona de DJ. Asimismo, Madbel actuará en el 'afterparty' de la sala Berlín durante la fiesta de bienvenida, mientras que Karlan será el encargado de la fiesta de clausura, según han informado la Diputación Provincial y el Ayuntamiento en una nota.

El festival que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y Crash Music junto con el apoyo de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería y el trabajo de la Fundación Music For All ha dado a conocer la confección final de un cartel que cuenta con 80 nombres propios, en un acto en el que ha contado con intérpretes de lengua de signos y mochilas vibratorias para la actuación final de Las Dianas, que estarán en la fiesta de clausura y que este martes han ofrecido una muestra con 'Leggings rotos', 'Perdiendo el tiempo' y 'Ya decidiré mañana'.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha dado la bienvenida al público y ha afirmado que "Cooltural une nuestro destino a la máxima excelencia como escenario de festivales para disfrutar de la mejor música en directo, con grupos de máximo nivel y con una organización a la altura de cualquier evento internacional".

Así, ha valorado que la cita "difunde por todos los rincones de España el nombre de Almería como un magnífico lugar donde pasarlo bien", al tiempo que ha resaltado el carácter inclusivo del evento, que le otorga una personalidad propia "que lo hacen único". Además, el presidente ha manifestado que "es un honor que un evento de esta calidad y repercusión mediática se erija en imagen de la provincia y nos ayude a difundir 'Costa de Almería' y 'Sabores Almería'".

Por su parte, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado que "Cooltural Fest fue el primer festival que puso a Almería en el mapa del turismo de festivales y lo hizo por todo lo alto", asegurando que son datos objetivos, ya que "cada año ha superado sus registros".

Asimismo, ha señalado que "lo ha hecho siendo el festival más inclusivo de toda Europa con la Fundación Music For All", toda vez que ha añadido que "siempre en movimiento, con el paso de los años, lo que nació como un festival de música indie ha evolucionado a un festival sin etiquetas, convirtiéndose en un acto de celebración de la música en directo. Una experiencia global en plena Feria de Almería".

La regidora también ha subrayado que los diferentes diseños de cartel de esta edición ofrecen diferentes versiones que reflejan visiones como la playa, la feria, la gastronomía, el entorno urbano, entre otros, y ha concluido que se trata de "un cartel imbatible en estilos y también en generaciones", que "cada año se gana la confianza que le dan los 'coolters'".

Por parte de Crash Music, Diego Ferrón ha hecho hincapié en que "con este cierre de cartel, Cooltural Fest 2026 alcanza su madurez definitiva". Así, ha aclarado que desde la organización no buscaban sólo continuar incluyendo nuevos nombres de artistas en esta edición, sino "diseñar una experiencia cultural que represente todas las aristas de la música actual y tenga impacto en el territorio". "Traer a bandas internacionales como Kakkmaddafakka o el fenómeno de Ginebras nos sitúa en primera línea, pero es la convivencia con propuestas tan personales como Depresión Sonora, Bala o el pop de Marlena lo que nos hace únicos", ha apostillado.

En este sentido, Ferrón ha añadido que "este año, Almería no solo escuchará los hits del momento; viviremos la nostalgia de Melón Diesel, el compromiso con la inclusión como llevamos haciendo gracias a la Fundación Music for All con Laura Diepstraten. E incluso el homenaje de Cientocero a Supersubmarina. Hemos cerrado un círculo donde el talento emergente de Hey Kid, Madbel o Salistre tiene tanto peso como los grandes cabezas de cartel. Es, sin duda, el cartel más ambicioso y diverso que hemos entregado nunca a los Coolters", ha concluido.

La edición de 2026 tendrá al fiesta de bienvenida --de entrada libre-- el jueves, 20 de agosto, en el Parque de las Almadrabillas, que los días principales del festival --de entrada por día o abono completo-- serán los 21, 22 y 23 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial y que, además, habrá una fiesta final de clausura --también de entrada libre-- en la Faluca Almariya el sábado, 29 de agosto.

Cooltural Fest contará en esta nueva edición con nombre de la talla de Lori Meyers, David Bisbal, Vera GRV, León Benavente, La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela, Ana Torroja, Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras, Ultraligera, entre otros.

Los abonos y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial 'https://coolturalfest.com/' y una vez que se cierre el cartel y se dé a conocer la distribución de actuaciones por día se habilitará la venta de entradas para jornadas individuales.