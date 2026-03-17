La Diputación de Almería apoya el rodaje de 'Víscera', segundo premio en el concurso de proyectos de Fical 2023

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, junto al equipo de rodaje de 'Víscera' durante su visita al set de rodaje. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha vuelto a respaldar el talento audiovisual de la provincia con el rodaje del largometraje 'Víscera', una producción dirigida por el cineasta Daahoud Abdul Salim Álvarez. El proyecto obtuvo el segundo premio en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2023, dentro del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almeriense, y se rueda estas semanas en distintas localizaciones de la provincia.

Esta iniciativa pretende "fomentar la creación de obras audiovisuales producidas por profesionales almerienses y rodadas en la provincia, contribuyendo al crecimiento del patrimonio cultural y artístico del territorio", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, que ha visitado el set de rodaje, ha señalado que "es una gran satisfacción poder visitar un rodaje que nace de uno de los premios de producción de Fical 2023".

Además, ha añadido que han podido conocer de cerca "el trabajo que hay detrás de este largometraje y acompañar a su director, guionista y a todo el equipo que está haciendo posible que este proyecto vea la luz".

En este sentido, ha subrayado que les alegra "especialmente comprobar que gran parte del equipo de producción es almeriense, lo que demuestra el talento y la capacidad que existe en nuestra provincia dentro del sector audiovisual".

Morales ha señalado que desde el Área de Cine, Cultura e Identidad Almeriense siguen apostando "por impulsar el cine hecho en Almería y por consolidar esta industria cultural como un motor creativo y económico para nuestra tierra".

Asimismo, ha indicado que desde la Diputación Provincial siguen "apostando por el cine como una herramienta cultural, económica y promocional de primer nivel para nuestra provincia. Apoyar proyectos como 'Víscera', creados por talento almeriense y rodados en nuestras localizaciones, supone fortalecer nuestra identidad cultural y continuar posicionando Almería como un gran plató cinematográfico", ha apostillado la diputada de Cine.

El guionista, director y protagonista del largometraje ha explicado que "'Víscera' es un proyecto que nació hace unos cuatro años y que ha ido evolucionando hasta convertirse en la película que hoy estamos rodando".

"El impulso definitivo llegó cuando en noviembre de 2023 recibió el segundo premio a la producción de largometraje Fical, lo que nos ha permitido dar un paso adelante para hacer realidad este sueño", ha expresado.

Daahoud Abdul ha destacado que "uno de los aspectos más especiales de este proyecto es que han logrado reunir a un equipo prácticamente íntegramente almeriense, algo que demuestra el enorme talento que existe en nuestra provincia". "Para mí es muy emocionante poder contar esta historia con profesionales de aquí y confiar en que será una película capaz de conectar con el público y transmitir muchas emociones", ha manifestado.