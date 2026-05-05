El PP de Huelva destaca que Moreno "hace realidad la reivindicación histórica del tercer carril Almonte-El Rocío"

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, en las obras del tercer carril Almonte-El Rocío. - PP HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, ha destacado este martes que Juanma Moreno "cumple con una reivindicación histórica" de la provincia como es el proyecto del tercer carril de la A-483 que une Almonte y El Rocío.

González ha manifestado que el proyecto "es una realidad después de que el Gobierno de Juanma Moreno se haya puesto manos a la obra demostrando su "firme compromiso" con las reivindicaciones de los onubenses "después de treinta años sin respuesta", ha indicado en una nota.

"Después de más de dos décadas en los que los gobiernos del PSOE en la Junta han mirado a otro lado, ahora se está actuando en la carretera A-483, entre Almonte y El Rocío. Se trata de una prueba clara de que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno cumple su palabra", ha añadido.

El popular ha destacado que "con una inversión de más de 28 millones de euros" el proyecto del tercer carril "abarca un tramo de diez kilómetros proyecto" y tiene como objetivo resolver los problemas de tráfico "especialmente en verano y durante la romería de la Virgen del Rocío".

Asimismo, ha explicado que el tercer carril "será reversible para uso reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO)" y se determinará el sentido "en función de los flujos de tráfico", así como que se señalizará mediante paneles de mensaje variable.

Por último, el candidato popular ha manifestado que el que "el 17 de mayo nos jugamos seguir avanzando en la provincia, con una agenda inversora como ha sucedido durante estos siete años en los que se ha dado respuesta a demandas históricas a las que los gobiernos socialistas en la Junta dieron la espalda".



